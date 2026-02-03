В январе импорт электромобилей упал в 14 раз: в чем причина

В январе 2026 года рынок электрокаров в Украине пережил прогнозируемый, но катастрофический обвал импорта — ввоз подержанных авто упал на рекордные 94,5% из-за возврата НДС. Об этом сообщают аналитики Института исследования авторынка.

Единственным устоявшим сегментом стала внутренняя перепродажа, продемонстрировавшая двухкратный рост по сравнению с прошлым годом.

Ситуация в разрезе сегментов

Внутренние перепродажи (3553 сделки): Это единственный сегмент, который сохранил относительную стабильность. Несмотря на проседание на -17,0% MM (по отношению к декабрю), в годовом измерении мы видим существенный рост — +105,0% YY. Это означает, что вторичный рынок уже сформирован и живет своей жизнью вне зависимости от таможенных перипетий.

Импорт бывших в употреблении электромобилей (1 374 ед.): Здесь зафиксировано настоящее «падение в пропасть» — -94,5% MM. Для сравнения: в декабре количество ввозимых авто измерялось десятками тысяч, а в январе поток фактически остановился. Даже по сравнению с прошлым январем падение составило -53,7% YY.

Импорт новых электромобилей (864 ед.): Сегмент новых авто также отреагировал болезненно — проседание на -85,2% MM. Однако, в отличие от подержанных, новые автомобили все еще демонстрируют положительную динамику к прошлому году (+35,6% YY), что свидетельствует об инерции официальных дилеров и крупных корпоративных заказов.

Какая причина падения

Главный и единственный фактор такой аномалии — возврат НДС.

Декабрьский ажиотаж: Все, кто планировал покупку электромобиля в 2026 году, сделали это в декабре 2025 года, чтобы успеть до введения налога. Это вымыло и деньги покупателей, и логистические мощности.

Завышенные ожидания цены. Теперь импортируемые авто становятся дороже минимум на 20% (сумма НДС). Рынок замер в ожидании: перевозчики присматриваются к новым правилам игры, а покупатели привыкают к новым ценникам.

Внутренний рынок как спасительный круг: Поскольку уже находящиеся в Украине машины не подпадают под новые налоговые нагрузки, активность переместилась именно сюда. Показатель +105% YY ясно указывает, что спрос никуда не исчез, он просто переориентировался на внутренний ресурс.

Что говорят эксперты

Обвал импорта в январе был вполне прогнозируемым: мы наблюдаем закономерное «электрическое похмелье» после декабрьского ажиотажа. Большинство покупателей пытались закрыть сделки до конца 2025 года, чтобы успеть до возврата НДС. Те 1374 подержанные машины, которые все же пересекли границу в январе, — это преимущественно «хвосты»: автомобили, физически не успевшие доехать или пройти регистрацию до новогодней ночи. Ситуация стабилизируется ближе к середине года, когда рынок примет новые правила игры.

Важный индикатор — сегмент новых авто. Хотя мы видим падение относительно «пикового» декабря, показатель в 35,6% к январю прошлого года свидетельствует о том, что системный спрос никуда не исчез. Но настоящий феномен — это внутренний рынок. Несмотря на ожидаемое январское затишье и праздничную сезонность, количество перепродаж по сравнению с прошлым годом выросло вдвое (+105%).

Это подтверждает наш тезис: отмена налоговых льгот не убила интерес к «электричкам», а просто изменила вектор. Сейчас покупатели ищут выгоду внутри страны, вымывая запасы машин, ввезенных по нулевому НДС. По сути, внутренний рынок стал временным демпфером, сдерживающим всеобщее падение интереса к сегменту", — отметил Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка.

«Возврат НДС — фактор весомый, но далеко не единственный. Рынок электромобилей в январе попал в „идеальный шторм“, где одновременно сработали несколько антистимулов. Вывод прост: игра в „экономию на электричестве“ сейчас работает только для тех, кто имеет свою розетку с ночным тарифом. Для всех остальных — это математика со многими неизвестными. Чтобы вернуть рынок к активности 2025 года хотя бы один из этих факторов должен потерять свою остроту, иначе „электрический бум“ рискует превратиться в нишевую историю для владельцев частных домов», — подытожил Остап Новицкий, автомобильный эксперт.