В январе импорт электромобилей упал в 14 раз: в чем причина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 февраля 2026, 8:26 Читати українською

В январе импорт электромобилей упал в 14 раз: в чем причина

В январе 2026 года рынок электрокаров в Украине пережил прогнозируемый, но катастрофический обвал импорта — ввоз подержанных авто упал на рекордные 94,5% из-за возврата НДС. Об этом сообщают аналитики Института исследования авторынка.

В январе 2026 года рынок электрокаров в Украине пережил прогнозируемый, но катастрофический обвал импорта — ввоз подержанных авто упал на рекордные 94,5% из-за возврата НДС.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Единственным устоявшим сегментом стала внутренняя перепродажа, продемонстрировавшая двухкратный рост по сравнению с прошлым годом.

Ситуация в разрезе сегментов

Внутренние перепродажи (3553 сделки): Это единственный сегмент, который сохранил относительную стабильность. Несмотря на проседание на -17,0% MM (по отношению к декабрю), в годовом измерении мы видим существенный рост — +105,0% YY. Это означает, что вторичный рынок уже сформирован и живет своей жизнью вне зависимости от таможенных перипетий.

Импорт бывших в употреблении электромобилей (1 374 ед.): Здесь зафиксировано настоящее «падение в пропасть» — -94,5% MM. Для сравнения: в декабре количество ввозимых авто измерялось десятками тысяч, а в январе поток фактически остановился. Даже по сравнению с прошлым январем падение составило -53,7% YY.

Импорт новых электромобилей (864 ед.): Сегмент новых авто также отреагировал болезненно — проседание на -85,2% MM. Однако, в отличие от подержанных, новые автомобили все еще демонстрируют положительную динамику к прошлому году (+35,6% YY), что свидетельствует об инерции официальных дилеров и крупных корпоративных заказов.

Какая причина падения

Главный и единственный фактор такой аномалии — возврат НДС.

Декабрьский ажиотаж: Все, кто планировал покупку электромобиля в 2026 году, сделали это в декабре 2025 года, чтобы успеть до введения налога. Это вымыло и деньги покупателей, и логистические мощности.

Завышенные ожидания цены. Теперь импортируемые авто становятся дороже минимум на 20% (сумма НДС). Рынок замер в ожидании: перевозчики присматриваются к новым правилам игры, а покупатели привыкают к новым ценникам.

Внутренний рынок как спасительный круг: Поскольку уже находящиеся в Украине машины не подпадают под новые налоговые нагрузки, активность переместилась именно сюда. Показатель +105% YY ясно указывает, что спрос никуда не исчез, он просто переориентировался на внутренний ресурс.

Что говорят эксперты

Обвал импорта в январе был вполне прогнозируемым: мы наблюдаем закономерное «электрическое похмелье» после декабрьского ажиотажа. Большинство покупателей пытались закрыть сделки до конца 2025 года, чтобы успеть до возврата НДС. Те 1374 подержанные машины, которые все же пересекли границу в январе, — это преимущественно «хвосты»: автомобили, физически не успевшие доехать или пройти регистрацию до новогодней ночи. Ситуация стабилизируется ближе к середине года, когда рынок примет новые правила игры.

Важный индикатор — сегмент новых авто. Хотя мы видим падение относительно «пикового» декабря, показатель в 35,6% к январю прошлого года свидетельствует о том, что системный спрос никуда не исчез. Но настоящий феномен — это внутренний рынок. Несмотря на ожидаемое январское затишье и праздничную сезонность, количество перепродаж по сравнению с прошлым годом выросло вдвое (+105%).

Это подтверждает наш тезис: отмена налоговых льгот не убила интерес к «электричкам», а просто изменила вектор. Сейчас покупатели ищут выгоду внутри страны, вымывая запасы машин, ввезенных по нулевому НДС. По сути, внутренний рынок стал временным демпфером, сдерживающим всеобщее падение интереса к сегменту", — отметил Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка.

«Возврат НДС — фактор весомый, но далеко не единственный. Рынок электромобилей в январе попал в „идеальный шторм“, где одновременно сработали несколько антистимулов. Вывод прост: игра в „экономию на электричестве“ сейчас работает только для тех, кто имеет свою розетку с ночным тарифом. Для всех остальных — это математика со многими неизвестными. Чтобы вернуть рынок к активности 2025 года хотя бы один из этих факторов должен потерять свою остроту, иначе „электрический бум“ рискует превратиться в нишевую историю для владельцев частных домов», — подытожил Остап Новицкий, автомобильный эксперт.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
3 февраля 2026, 8:53
#
інакше «електричний бум» ризикує перетворитися на нішеву історію для власників приватних будинків" — це не ризик, а економічна реальність для електромобілів, станом на 2026 рік. А ще навіть дорожній збір для них не ввели. Поступово закінчиться епопея з пільгами для електромобілів, так само як з ЗАЗом свого часу, там теж яких пільг тільки не було, а у результаті 90% населення не могло собі купити нормальний автомобіль протягом 20 років. Краще б обнулили всі акцизи, мита, ПДВ… для звичайних авто з ДВЗ віком від 5 до 15 років, що б дало можливість практично кожному за кілька тисяч дол. купити собі людський автомобіль (отримали б зростання у: заправках, СТО, дорожніх ремонтах, виробництві запчастин і т.д. — сотні тисяч нових робочих місць + кращі дороги з-за зростання надходжень з акцизів на пальне) і найголовніше люди почували б себе людьми за кермом якогось 10-річного Фольцвагена, замість їзди у маршрутці або корчі 35-річної давнини
+
0
neverice
neverice
3 февраля 2026, 9:49
#
Так ДВЗ і так можна купити без проблем за пару тисяч доларів. Так, не супер, але зад возити буде справно. Якщо є потреба саме в машині, а не статусі чи комфорті — то тут проблем нема. Податки від низької ціни також низькі.
А от електричку дешевше $20 тис купити доволі складно. І саме тому ПДВ сильно по ним бʼє. Природнім шляхом вони теж подешевшають, років через 10. Але за цей час ДВЗ спалять бензу на $100 млрд тільки в Україні.
Особливо цікаво, як уряд з цих продажів збере свої заплановані мільярди податків. Бо це яскравий приклад, як податки можуть вбити динамічно зростаючий ринок.
+
+15
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
3 февраля 2026, 10:54
#
Припустімо є 2 людини у яких є по 20000 дол.
Один бере авто якому 10 років з ДВЗ за 5000 (15000 решти міняє на гривні і вкладає наприклад в ОВДП від 16%),
Другий бере електро якому 5 років за 20000.
Завозимо однаково без мит і податків. Обидва припустімо їздять по 10 років, потім на метал, думаю у середьому це реалістично. Припустімо обидва їздять 15000 км на рік, теж думаю реалістично, ДВЗ хай бере 6−7 л/100 = 1000 л/р = 1400 дол/рік десь на бензин, які покриваються повністю відсотками від ОВДП, ще й на масло і запчастини лишається. Держава збирає з цього бензину акзцизи, за які ремонтує дороги. У результаті за 10 років на машину і бензин пішло разом 5000 + 14000 = 19000 дол. + у людини з ДВЗ лишається в ОВДП частина грошей, які не доїла інфляція за 10 років, на які від думаю зможе купити ще одне новіше авто. А у власника електро лишиться тільки мотлох, який вже нікуди не поїде ще й з батареєю головний біль, що робити + за 10 років він на електрику і ремонти витратив ще купу грошей, убиваючи при цьому дороги і держава з нього не отримала жодної гривні акцизу на ремонт цих самих доріг. Питання, де економія для людини чи держави у покупці елктромобілів? Я не бачу жодної
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Aldruino и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами