В январе 2026 года рынок электрокаров в Украине пережил прогнозируемый, но катастрофический обвал импорта — ввоз подержанных авто упал на рекордные 94,5% из-за возврата НДС. Об этом сообщают аналитики Института исследования авторынка.
В январе импорт электромобилей упал в 14 раз: в чем причина
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Единственным устоявшим сегментом стала внутренняя перепродажа, продемонстрировавшая двухкратный рост по сравнению с прошлым годом.
Ситуация в разрезе сегментов
Внутренние перепродажи (3553 сделки): Это единственный сегмент, который сохранил относительную стабильность. Несмотря на проседание на -17,0% MM (по отношению к декабрю), в годовом измерении мы видим существенный рост — +105,0% YY. Это означает, что вторичный рынок уже сформирован и живет своей жизнью вне зависимости от таможенных перипетий.
Импорт бывших в употреблении электромобилей (1 374 ед.): Здесь зафиксировано настоящее «падение в пропасть» — -94,5% MM. Для сравнения: в декабре количество ввозимых авто измерялось десятками тысяч, а в январе поток фактически остановился. Даже по сравнению с прошлым январем падение составило -53,7% YY.
Импорт новых электромобилей (864 ед.): Сегмент новых авто также отреагировал болезненно — проседание на -85,2% MM. Однако, в отличие от подержанных, новые автомобили все еще демонстрируют положительную динамику к прошлому году (+35,6% YY), что свидетельствует об инерции официальных дилеров и крупных корпоративных заказов.
Какая причина падения
Главный и единственный фактор такой аномалии — возврат НДС.
Декабрьский ажиотаж: Все, кто планировал покупку электромобиля в 2026 году, сделали это в декабре 2025 года, чтобы успеть до введения налога. Это вымыло и деньги покупателей, и логистические мощности.
Завышенные ожидания цены. Теперь импортируемые авто становятся дороже минимум на 20% (сумма НДС). Рынок замер в ожидании: перевозчики присматриваются к новым правилам игры, а покупатели привыкают к новым ценникам.
Внутренний рынок как спасительный круг: Поскольку уже находящиеся в Украине машины не подпадают под новые налоговые нагрузки, активность переместилась именно сюда. Показатель +105% YY ясно указывает, что спрос никуда не исчез, он просто переориентировался на внутренний ресурс.
Что говорят эксперты
Обвал импорта в январе был вполне прогнозируемым: мы наблюдаем закономерное «электрическое похмелье» после декабрьского ажиотажа. Большинство покупателей пытались закрыть сделки до конца 2025 года, чтобы успеть до возврата НДС. Те 1374 подержанные машины, которые все же пересекли границу в январе, — это преимущественно «хвосты»: автомобили, физически не успевшие доехать или пройти регистрацию до новогодней ночи. Ситуация стабилизируется ближе к середине года, когда рынок примет новые правила игры.
Важный индикатор — сегмент новых авто. Хотя мы видим падение относительно «пикового» декабря, показатель в 35,6% к январю прошлого года свидетельствует о том, что системный спрос никуда не исчез. Но настоящий феномен — это внутренний рынок. Несмотря на ожидаемое январское затишье и праздничную сезонность, количество перепродаж по сравнению с прошлым годом выросло вдвое (+105%).
Это подтверждает наш тезис: отмена налоговых льгот не убила интерес к «электричкам», а просто изменила вектор. Сейчас покупатели ищут выгоду внутри страны, вымывая запасы машин, ввезенных по нулевому НДС. По сути, внутренний рынок стал временным демпфером, сдерживающим всеобщее падение интереса к сегменту", — отметил Станислав Бучацкий, глава Института исследований авторынка.
«Возврат НДС — фактор весомый, но далеко не единственный. Рынок электромобилей в январе попал в „идеальный шторм“, где одновременно сработали несколько антистимулов. Вывод прост: игра в „экономию на электричестве“ сейчас работает только для тех, кто имеет свою розетку с ночным тарифом. Для всех остальных — это математика со многими неизвестными. Чтобы вернуть рынок к активности 2025 года хотя бы один из этих факторов должен потерять свою остроту, иначе „электрический бум“ рискует превратиться в нишевую историю для владельцев частных домов», — подытожил Остап Новицкий, автомобильный эксперт.
Комментарии - 3
А от електричку дешевше $20 тис купити доволі складно. І саме тому ПДВ сильно по ним бʼє. Природнім шляхом вони теж подешевшають, років через 10. Але за цей час ДВЗ спалять бензу на $100 млрд тільки в Україні.
Особливо цікаво, як уряд з цих продажів збере свої заплановані мільярди податків. Бо це яскравий приклад, як податки можуть вбити динамічно зростаючий ринок.
Один бере авто якому 10 років з ДВЗ за 5000 (15000 решти міняє на гривні і вкладає наприклад в ОВДП від 16%),
Другий бере електро якому 5 років за 20000.
Завозимо однаково без мит і податків. Обидва припустімо їздять по 10 років, потім на метал, думаю у середьому це реалістично. Припустімо обидва їздять 15000 км на рік, теж думаю реалістично, ДВЗ хай бере 6−7 л/100 = 1000 л/р = 1400 дол/рік десь на бензин, які покриваються повністю відсотками від ОВДП, ще й на масло і запчастини лишається. Держава збирає з цього бензину акзцизи, за які ремонтує дороги. У результаті за 10 років на машину і бензин пішло разом 5000 + 14000 = 19000 дол. + у людини з ДВЗ лишається в ОВДП частина грошей, які не доїла інфляція за 10 років, на які від думаю зможе купити ще одне новіше авто. А у власника електро лишиться тільки мотлох, який вже нікуди не поїде ще й з батареєю головний біль, що робити + за 10 років він на електрику і ремонти витратив ще купу грошей, убиваючи при цьому дороги і держава з нього не отримала жодної гривні акцизу на ремонт цих самих доріг. Питання, де економія для людини чи держави у покупці елктромобілів? Я не бачу жодної