«Индекс Биг Мака» сигнализирует о том, что валюты Азии критически недооценены, а доллар — слишком дорогой

Обновленные данные «Индекса Биг Мака» свидетельствуют о значительном дисбалансе на мировом валютном рынке. Ключевые азиатские валюты — японская иена, китайский юань и индийская рупия — выглядят чрезвычайно дешевыми по сравнению с американским долларом, что создает предпосылки для напряженности в международной торговле. Об этом сообщает издание The Economist.

Японская аномалия

Самым ярким примером валютного перекоса стала Япония. Средняя стоимость Биг Мака там составляет 480 иен. Если перевести эту сумму в доллары по текущему рыночному курсу, получится около $3.

Для сравнения: в США такой же бургер стоит в среднем $6,12. Это означает, что по покупательной способности иена недооценена примерно вдвое. Такая разница является четким сигналом того, что курс японской валюты искусственно занижен по отношению к реальной стоимости товаров.

Ситуация в Китае и Индии

Япония — не единственная страна с «дешевой» валютой.

Китай: Биг Мак стоит $3,66, что указывает на недооценку юаня на 40%. Интересно, что за последний год цена бургера в Китае не изменилась, тогда как в США она выросла из-за инфляции. Это привело к тому, что покупательная способность юаня осталась стабильной, а доллара — снизилась, хотя официальный курс этого не отражает в полной мере.

Индия: Хотя там не продают бургеры с говядиной, местный аналог «Махараджа Мак» (с курицей) стоит всего $2,51. Это свидетельствует о слабости индийской рупии.

Политическое давление США

Ситуация с валютными курсами вызывает беспокойство в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение недавним падением курса доллара, отметив, что ранее ему приходилось «бороться как лев» с Китаем и Японией из-за их желания постоянно девальвировать свои валюты.

Почему это важно

Недооцененная валюта дает стране значительное преимущество в экспорте: ее товары становятся дешевле для иностранных покупателей, что стимулирует собственное производство, но вредит производителям в других странах (в частности в США). Это часто становится причиной торговых войн. Для Украины и обычных инвесторов этот сигнал важен тем, что указывает на вероятность будущего ослабления доллара. Если дисбаланс достигает критической границы, рынок или политики заставят курс выровняться. То есть, держать все сбережения исключительно в долларах может быть менее выгодно на фоне потенциального укрепления других мировых валют или активов.