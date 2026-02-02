Зарплатный парадокс: Госстат фиксирует рост, налоговая — минус 23% в отчетных доходах

Средняя заработная плата в Украине в декабре 2025 года выросла до 30 926 грн, что на 13,8% или 3 759 грн больше, чем в ноябре, свидетельствуют данные Госстата. В то же время налоговая отчетность налогоплательщиков демонстрирует другую картину: задекларированные доходы на 23% ниже, чем в статистике Госстата. Это еще раз подчеркивает масштаб проблемы тенизации зарплат в экономике. Об этом написал Глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев.

Что показывает официальная статистика

По официальной статистике, в декабре наибольший рост и самые высокие средние зарплаты зафиксированы в отдельных секторах экономики. Лидером остается ИТ-отрасль — 74 981 грн (за месяц +8 047 грн).

Значительные показатели также демонстрируют авиатранспорт — 72 649 грн (+17 601 грн) и финансы и страхование — 63 912 грн (+11 721 грн).

В то же время, самые низкие средние зарплаты сохраняются в социально и культурно важных сферах. В сфере творчества, искусства и развлечений средняя зарплата составляла 17 766 грн (+2 367 грн), в текстильном производстве — 18 573 грн (+686 грн), в библиотеках, архивах и музеях — 18 665 грн (+3 575 грн).

Региональный разрыв

Региональный разрыв также остается существенным. Самый высокий показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве — 48 449 грн (+7 816 грн в месяц). Самый низкий — в Кировоградской области, где средняя зарплата составляет 22 110 грн (+3 031 грн).

Задолженность

Отдельным рисковым сигналом остается задолженность по выплате заработной платы. По состоянию на 1 января 2026 года она составила 3,6 млрд грн, хотя по сравнению с предыдущим месяцем несколько сократилась (с 3,8 млрд грн).

Напомним

Минфин писал, что средняя заработная плата штатных работников по Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% против октября — до 27 167 грн.