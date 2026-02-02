Multi от Минфин
2 февраля 2026, 9:41 Читати українською

Зарплатный парадокс: Госстат фиксирует рост, налоговая — минус 23% в отчетных доходах

Средняя заработная плата в Украине в декабре 2025 года выросла до 30 926 грн, что на 13,8% или 3 759 грн больше, чем в ноябре, свидетельствуют данные Госстата. В то же время налоговая отчетность налогоплательщиков демонстрирует другую картину: задекларированные доходы на 23% ниже, чем в статистике Госстата. Это еще раз подчеркивает масштаб проблемы тенизации зарплат в экономике. Об этом написал Глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев.

Средняя заработная плата в Украине в декабре 2025 года выросла до 30 926 грн, что на 13,8% или 3 759 грн больше, чем в ноябре, свидетельствуют данные Госстата.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что показывает официальная статистика

По официальной статистике, в декабре наибольший рост и самые высокие средние зарплаты зафиксированы в отдельных секторах экономики. Лидером остается ИТ-отрасль — 74 981 грн (за месяц +8 047 грн).

Значительные показатели также демонстрируют авиатранспорт — 72 649 грн (+17 601 грн) и финансы и страхование — 63 912 грн (+11 721 грн).

Читайте также: Средняя зарплата в Украине выросла на 13,8% и превысила 30 000 гривен — Госстат

В то же время, самые низкие средние зарплаты сохраняются в социально и культурно важных сферах. В сфере творчества, искусства и развлечений средняя зарплата составляла 17 766 грн (+2 367 грн), в текстильном производстве — 18 573 грн (+686 грн), в библиотеках, архивах и музеях — 18 665 грн (+3 575 грн).

Региональный разрыв

Региональный разрыв также остается существенным. Самый высокий показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве — 48 449 грн (+7 816 грн в месяц). Самый низкий — в Кировоградской области, где средняя зарплата составляет 22 110 грн (+3 031 грн).

Задолженность

Отдельным рисковым сигналом остается задолженность по выплате заработной платы. По состоянию на 1 января 2026 года она составила 3,6 млрд грн, хотя по сравнению с предыдущим месяцем несколько сократилась (с 3,8 млрд грн).

Напомним

Минфин писал, что средняя заработная плата штатных работников по Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% против октября — до 27 167 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
2 февраля 2026, 10:05
#
Ремонтні бригади по відновленню тец-5 тец-6 і магістралей теплоенерго в столиці -
6 тис. грн. в день чорним налом.

рівень **здінгу порахуйте самі…
+
0
zevs1
zevs1
2 февраля 2026, 11:28
#
Папа Римський Цукєрман
Как ты отличаешь наличные которые являются законным средством платежа черные от белого.
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
2 февраля 2026, 11:47
#
Ніхто не оформлений офіційно, ніяких «бігунків» із нарахуванням, так і наскільки я знаю, готівкою вже давно не сплачують з/п.
+
0
71066186
71066186
2 февраля 2026, 10:43
#
Є брехня, велика брехня і статистика…
+
0
Ramo
Ramo
2 февраля 2026, 12:21
#
Різниця в методології спостережень між статистикою та податковою. Статистика охоплює тільки великий та частково середній бізнес, податкова всіх — плюс малий бізнес, фопи (всі фопи фіксують мінімальну зарплату), частка середнього. Ніякий це не «зарплатний парадокс», а парадокс зеленого довбойоба та невігласа Гетьманцева.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 февраля 2026, 12:51
#
У ФОПів відсутня зарплата, а мінімальний ЕСВ, що сплачують
ФОПи до ПФУ не має ніякого стосунку до реальних доходів ФОПів.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Qwerty1999 и 10 незарегистрированных посетителей.
