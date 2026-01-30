Multi от Минфин
українська
30 января 2026, 17:28

Средняя зарплата в Украине выросла на 13,8% и превысила 30 000 гривен — Госстат

Государственная служба статистики обнародовала свежие данные о состоянии рынка труда за декабрь 2025 года. Несмотря на военные вызовы, в конце года был зафиксирован существенный рост доходов граждан — средняя заработная плата в стране достигла отметки 30 926 грн.

Средняя зарплата в Украине выросла на 13,8% и превысила 30 000 гривен - Госстат
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Динамика и лидеры по регионам

Только за один месяц средняя зарплата выросла на 13,8% (по сравнению с ноябрем 2025 года). Традиционно самые высокие доходы фиксируют в столице и промышленных регионах.

Где платят больше всего:

  • Киев: 48 449 грн
  • Луганская обл.: 45 160 грн
  • Киевская обл.: 31 200 грн

Самые низкие показатели:

  • Кировоградская обл.: 22 110 грн
  • Черновицкая обл.: 22 450 грн
  • Черниговская обл.: 22 752 грн

Сферы деятельности: ИТ против искусства

Разрыв между отраслями остается колоссальным. Высокие заработки стабильно демонстрирует сектор информации и телекоммуникаций, где средняя выплата составляет 74 981 грн.

Менее всего получают работники в сфере творчества, искусства и развлечений — их средний доход зафиксирован на уровне 17 766 грн.

По состоянию на декабрь 2025 г. общее количество штатных работников составило 5 362,7 тыс. человек. Распределение по ключевым секторам выглядит так:

  • Промышленность: 1216,6 тыс.
  • Образование: 977,8 тыс.
  • Торговля и ремонт автомобилей: 677,7 тыс.

Напомним

Минфин писал, что средняя заработная плата штатных работников по Украине в ноябре 2025 года выросла на 0,9% против октября — до 27 167 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
