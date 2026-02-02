В январе Украина импортировала рекордное количество электроэнергии в сутки

В январе Украина установила суточный рекорд объема импорта электроэнергии в страну, чтобы снизить дефицит в энергосистеме. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

Рекордный суточный объем

«41,987 ГВт*ч — рекордный суточный объем импорта электроэнергии, поступивший в Украину в январе. Это помогло на фоне российских атак и сильных морозов удержать систему и уменьшить дефицит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что электроэнергия из соседних европейских стран помогает сбалансировать энергосистему, которая подвергается разрушениям после российских атак и сильных морозов.

«Это позволяет снизить общий дефицит и сократить объемы вынужденных отключений света», — подчеркнули в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что такая поддержка стала возможной благодаря расширению пропускной способности. В январе предел мощности для импорта из ЕС установлен на уровне 2450 МВт, что является абсолютным рекордом со времени присоединения Украины к сети ENTSO-E.