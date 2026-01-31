НБУ призвал банки делиться «черными списками» клиентов и раскрыл схемы отмывания денег через ФЛП

Национальный банк Украины настаивает на усилении финансового мониторинга и призывает финансовые учреждения активнее обмениваться информацией о недобросовестных клиентах, которым было отказано в обслуживании. Регулятор также подробно описал типичные схемы, которые используют предприниматели для обхода банковских ограничений. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на письмо регулятора.

«Черная метка» в платежке

Нацбанк рекомендует финучреждениям не скрывать причины разрыва деловых отношений с подозрительными клиентами от коллег по рынку. Механизм передачи такой информации предлагается реализовать через платежные инструкции.

Когда банк принудительно закрывает счет клиента из-за нарушения правил финансового мониторинга, остаток средств перечисляется на счет этого клиента в другом учреждении. НБУ советует в назначении такого платежа прямо указывать ссылку на нормы закона, которые стали основанием для отказа в обслуживании. Это будет служить своеобразным сигналом для другого банка о том, что клиент является рисковым.

Схема «миграции» средств и дробления сумм

Регулятор обнаружил характерную модель поведения, которую используют для легализации теневых доходов. После того, как один банк прекращает сотрудничество с физическим лицом-предпринимателем (ФЛП), средства перебрасываются в другой банк.

Схема выглядит так:

На счет поступают миллионные суммы от группы связанных компаний с назначением «оплата за товары/услуги».

После блокировки счета средства перечисляются в другой банк.

В течение короткого времени (1−10 дней) крупная сумма дробится на мелкие транзакции (преимущественно до 100 тыс. грн).

Деньги рассылаются на карты десятков физических лиц с назначением «возврат долга», «помощь» или «пополнение счета».

Нередко в таких схемах фигурируют «компании-однодранки», которые существуют от 2 до 4 дней, но успевают прогнать через счета объемы средств, превышающие годовые лимиты для выбранной группы налогообложения.

Новые требования к проверке бизнеса

НБУ требует от банков отказаться от формального подхода. Теперь финучреждения должны: