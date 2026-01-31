Национальный банк Украины настаивает на усилении финансового мониторинга и призывает финансовые учреждения активнее обмениваться информацией о недобросовестных клиентах, которым было отказано в обслуживании. Регулятор также подробно описал типичные схемы, которые используют предприниматели для обхода банковских ограничений. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на письмо регулятора.
НБУ призвал банки делиться «черными списками» клиентов и раскрыл схемы отмывания денег через ФЛП
«Черная метка» в платежке
Нацбанк рекомендует финучреждениям не скрывать причины разрыва деловых отношений с подозрительными клиентами от коллег по рынку. Механизм передачи такой информации предлагается реализовать через платежные инструкции.
Когда банк принудительно закрывает счет клиента из-за нарушения правил финансового мониторинга, остаток средств перечисляется на счет этого клиента в другом учреждении. НБУ советует в назначении такого платежа прямо указывать ссылку на нормы закона, которые стали основанием для отказа в обслуживании. Это будет служить своеобразным сигналом для другого банка о том, что клиент является рисковым.
Схема «миграции» средств и дробления сумм
Регулятор обнаружил характерную модель поведения, которую используют для легализации теневых доходов. После того, как один банк прекращает сотрудничество с физическим лицом-предпринимателем (ФЛП), средства перебрасываются в другой банк.
Схема выглядит так:
- На счет поступают миллионные суммы от группы связанных компаний с назначением «оплата за товары/услуги».
- После блокировки счета средства перечисляются в другой банк.
- В течение короткого времени (1−10 дней) крупная сумма дробится на мелкие транзакции (преимущественно до 100 тыс. грн).
- Деньги рассылаются на карты десятков физических лиц с назначением «возврат долга», «помощь» или «пополнение счета».
Нередко в таких схемах фигурируют «компании-однодранки», которые существуют от 2 до 4 дней, но успевают прогнать через счета объемы средств, превышающие годовые лимиты для выбранной группы налогообложения.
Новые требования к проверке бизнеса
НБУ требует от банков отказаться от формального подхода. Теперь финучреждения должны:
- Ввести автоматизированный скрининг: искать связи между клиентами и их контрагентами.
- Применять риск-ориентированный подход: устанавливать жесткие лимиты для вновь созданных компаний или тех, кто не может документально подтвердить реальность своей деятельности.
- Обращать внимание на «красные флажки»: короткий срок существования фирмы, отсутствие прибыли при огромных оборотах, минимальный уставный капитал или недавняя смена владельца.
