українська
31 января 2026, 16:05

Трамп подал в суд на налоговую и Минфин: требует $10 млрд за слив деклараций

Президент США Дональд Трамп подал иск против Службы внутренних доходов (IRS) и Министерства финансов США, требуя возмещения в размере 10 миллиардов долларов. Причиной стала утечка его налоговых деклараций в СМИ в 2019 и 2020 годах. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп подал иск против Службы внутренних доходов (IRS) и Министерства финансов США, требуя возмещения в размере 10 миллиардов долларов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суть претензий: халатность и ущерб репутации

В жалобе, поданной в федеральный суд в Майами, Трамп, его взрослые сыновья (Дональд-младший и Эрик) и компания Trump Organization утверждают, что государственные учреждения не приняли «обязательных мер предосторожности». Это позволило бывшему подрядчику IRS Чарльзу Литтлджону похитить конфиденциальные данные и передать их изданиям, которые истцы называют «левыми СМИ» (в частности, The New York Times и ProPublica).

Истцы заявляют, что публикация этих данных нанесла им «значительный и непоправимый ущерб» репутации и финансовым интересам. Поскольку утечка произошла в результате умышленных действий или грубой халатности, семья Трампов требует не только компенсации убытков, но и штрафных санкций.

Парадокс иска

Этот судебный процесс ставит Трампа в уникальную и несколько парадоксальную ситуацию: действующий президент судится с правительственными агентствами, входящими в состав исполнительной ветви власти, которую он сам и возглавляет. IRS является частью Министерства финансов, руководителей которого назначает президент.

Кто виноват в сливе

Виновник утечки уже наказан. В сентябре 2023 года прокуратура выдвинула обвинение 40-летнему Чарльзу Литтлджону, который работал подрядчиком налоговой службы. Следствие установило, что он похитил налоговые данные Трампа и тысяч других состоятельных американцев, руководствуясь политическими мотивами. Литтлджон признал вину и в январе 2024 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Согласно иску, на основе слитых им данных The New York Times опубликовала не менее 8 статей, а ProPublica — более 50.

Серия миллиардных исков

Это не единственное громкое судебное дело, инициированное Трампом в последнее время. После победы на выборах 2024 года он начал масштабную юридическую кампанию:

  • 15 млрд долларов — иск против The New York Times и издательства Penguin Random House за статьи и книгу, которые, по мнению Трампа, были направлены на подрыв его избирательных перспектив.
  • $10 млрд — требование к The Wall Street Journal из-за статьи о поздравлении со днем рождения скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
  • 10 млрд долларов — иск против BBC за редактирование его речи перед штурмом Капитолия 6 января 2021 года.
  • Иск против JPMorgan Chase на $5 миллиардов из-за блокировки счетов.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
neverice
neverice
31 января 2026, 17:27
#
Читаючи про це в країні, де декларація про податки є обовʼязково публічною не тільки для чиновників, а і для їх родин, відчуваєш якийсь сюр.
Так і бачу заголовки — зам прокурора Хитрий Лис судиться з податковою, яка опублікувала, що на його тещу записано 115 квартир і лексус. Вимагає $1 млрд компенсації.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 января 2026, 18:02
#
С таким размахом исковых требований Трамп может отсудить у США весь золотой запас.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Qwerty1999 и 5 незарегистрированных посетителей.
