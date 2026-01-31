Трамп подал в суд на налоговую и Минфин: требует $10 млрд за слив деклараций

Президент США Дональд Трамп подал иск против Службы внутренних доходов (IRS) и Министерства финансов США, требуя возмещения в размере 10 миллиардов долларов . Причиной стала утечка его налоговых деклараций в СМИ в 2019 и 2020 годах. Об этом сообщает Reuters.

Суть претензий: халатность и ущерб репутации

В жалобе, поданной в федеральный суд в Майами, Трамп, его взрослые сыновья (Дональд-младший и Эрик) и компания Trump Organization утверждают, что государственные учреждения не приняли «обязательных мер предосторожности». Это позволило бывшему подрядчику IRS Чарльзу Литтлджону похитить конфиденциальные данные и передать их изданиям, которые истцы называют «левыми СМИ» (в частности, The New York Times и ProPublica).

Истцы заявляют, что публикация этих данных нанесла им «значительный и непоправимый ущерб» репутации и финансовым интересам. Поскольку утечка произошла в результате умышленных действий или грубой халатности, семья Трампов требует не только компенсации убытков, но и штрафных санкций.

Парадокс иска

Этот судебный процесс ставит Трампа в уникальную и несколько парадоксальную ситуацию: действующий президент судится с правительственными агентствами, входящими в состав исполнительной ветви власти, которую он сам и возглавляет. IRS является частью Министерства финансов, руководителей которого назначает президент.

Кто виноват в сливе

Виновник утечки уже наказан. В сентябре 2023 года прокуратура выдвинула обвинение 40-летнему Чарльзу Литтлджону, который работал подрядчиком налоговой службы. Следствие установило, что он похитил налоговые данные Трампа и тысяч других состоятельных американцев, руководствуясь политическими мотивами. Литтлджон признал вину и в январе 2024 года был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Согласно иску, на основе слитых им данных The New York Times опубликовала не менее 8 статей, а ProPublica — более 50.

Серия миллиардных исков

Это не единственное громкое судебное дело, инициированное Трампом в последнее время. После победы на выборах 2024 года он начал масштабную юридическую кампанию: