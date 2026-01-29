Главное за четверг: ставка НБУ, продажа жилья в Киеве и платежки за свет и тепло

НБУ снизил учетную ставку до 15%

Правление Национального банка приняло решение о снижении учетной ставки на 0,5 п.п. до 15% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 29 января.

Почему блекауты не уменьшили счета в платежках за свет и тепло

Несмотря на длительные графики отключения электроэнергии, многие украинцы продолжают получать высокие счета за свет и тепло. Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире «Общественного» объяснил, почему отсутствие электроснабжения не всегда означает меньшие суммы в платежках.

Продажа жилья в Киеве на паузе: как коммунальный кризис изменяет цены на квартиры?

В Киеве из-за жестких перебоев с электроэнергией, отоплением и водой практически остановился рынок купли-продажи жилья. Люди массово отменяют даже соглашения, которые уже были в работе и под задатками. А новых звонков и просмотров сейчас практически нет. При этом сократился не только спрос, но и предложение. Владельцы ранее выставленных на продажу квартир в оставшихся практически без коммуникаций многоэтажках не понимают, как новая реальность скажется на стоимости их недвижимости, поэтому забирают объекты по продаже.

$800 млрд для Украины: свободная торговля с США и последствия для экономики (видео)

Свободная торговля с США — что это значит для экономики Украины после войны? В этом выпуске разбираем, как возможно введение свободной торговли между Украиной и США может повлиять на экономику страны, инвестиции в Украину и восстановление после войны. Какие отрасли могут выиграть первыми — металлургия, агросектор, ИТ, титан и оборонная промышленность — и почему США рассматривают Украину как стратегического экономического партнера.

Валютные качели в Украине: НБУ объяснил причины колебаний гривны

В конце декабря 2025 года и начале января 2026 года в Украине наблюдалось ослабление гривни, которое носило преимущественно сезонный и ситуативный характер. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга по монетарной политике, 29 января, комментируя текущую ситуацию на валютном рынке.