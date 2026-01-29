Нацбанк снизил прогноз роста ВВП на 2026 год

Национальный банк Украины пересмотрел темпы обновления экономики в сторону замедления. Главным фактором корректировки прогнозов стало длительное негативное влияние на энергетический сектор и логистику.

Рост будет более сдержанным

Центральным изменением в макроэкономическом прогнозе стало ухудшение ожиданий реального валового внутреннего продукта (ВВП):

Прогноз на 2026 год: снижен с 2% до 1,8%.

Оценка за 2025 год: также была пересмотрена до уровня 1,8% из-за дефицита электроэнергии в последние месяцы года, что оказался больше ожиданий.

Факторы воздействия

Несмотря на сложную ситуацию, экономика показывает устойчивость. В конце 2025 года оживлению способствовала активная жатва (часть урожая сместилась на IV квартал) и значительное наращивание бюджетных расходов.

Однако энергетический фактор остается ключевой преградой:

Дефицит мощностей: Разрушение в энергосекторе еще долго будут ограничивать работу промышленности и бизнеса.

Логистика: Усложнение транспортных путей дополнительно давит на экономические показатели.

Ускорение в 2027—2028 годах

НБУ рассчитывает, что текущее замедление является временным. Благодаря инвестициям в восстановление инфраструктуры, развитию оборонного комплекса и постепенному решению проблем в энергетике, экономика выйдет на более высокие темпы роста.

Согласно прогнозу, в 2027—2028 годах ожидается ускорение ВВП до 3−4%. Этому способствует приток частных инвестиций и дальнейшая адаптация бизнеса к новым условиям.

Напомним

«Минфин» писал, что Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) обновил оценку динамики украинской экономики за прошлый год. Согласно уточненным данным, реальный ВВП Украины в 2025 году продемонстрировал рост на 1,8% по сравнению с 2024 годом.