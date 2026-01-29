Национальный банк Украины пересмотрел темпы обновления экономики в сторону замедления. Главным фактором корректировки прогнозов стало длительное негативное влияние на энергетический сектор и логистику.
Нацбанк снизил прогноз роста ВВП на 2026 год
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Рост будет более сдержанным
Центральным изменением в макроэкономическом прогнозе стало ухудшение ожиданий реального валового внутреннего продукта (ВВП):
- Прогноз на 2026 год: снижен с 2% до 1,8%.
- Оценка за 2025 год: также была пересмотрена до уровня 1,8% из-за дефицита электроэнергии в последние месяцы года, что оказался больше ожиданий.
Читайте также: НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год: удары по энергетике давят на цены
Факторы воздействия
Несмотря на сложную ситуацию, экономика показывает устойчивость. В конце 2025 года оживлению способствовала активная жатва (часть урожая сместилась на IV квартал) и значительное наращивание бюджетных расходов.
Однако энергетический фактор остается ключевой преградой:
- Дефицит мощностей: Разрушение в энергосекторе еще долго будут ограничивать работу промышленности и бизнеса.
- Логистика: Усложнение транспортных путей дополнительно давит на экономические показатели.
Ускорение в 2027—2028 годах
НБУ рассчитывает, что текущее замедление является временным. Благодаря инвестициям в восстановление инфраструктуры, развитию оборонного комплекса и постепенному решению проблем в энергетике, экономика выйдет на более высокие темпы роста.
Согласно прогнозу, в 2027—2028 годах ожидается ускорение ВВП до 3−4%. Этому способствует приток частных инвестиций и дальнейшая адаптация бизнеса к новым условиям.
Напомним
«Минфин» писал, что Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) обновил оценку динамики украинской экономики за прошлый год. Согласно уточненным данным, реальный ВВП Украины в 2025 году продемонстрировал рост на 1,8% по сравнению с 2024 годом.
Комментарии