Нацбанк снизил прогноз роста ВВП на 2026 год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 января 2026, 15:28 Читати українською

Нацбанк снизил прогноз роста ВВП на 2026 год

Национальный банк Украины пересмотрел темпы обновления экономики в сторону замедления. Главным фактором корректировки прогнозов стало длительное негативное влияние на энергетический сектор и логистику.

Нацбанк снизил прогноз роста ВВП на 2026 год

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост будет более сдержанным

Центральным изменением в макроэкономическом прогнозе стало ухудшение ожиданий реального валового внутреннего продукта (ВВП):

  • Прогноз на 2026 год: снижен с 2% до 1,8%.
  • Оценка за 2025 год: также была пересмотрена до уровня 1,8% из-за дефицита электроэнергии в последние месяцы года, что оказался больше ожиданий.

Читайте также: НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год: удары по энергетике давят на цены

Факторы воздействия

Несмотря на сложную ситуацию, экономика показывает устойчивость. В конце 2025 года оживлению способствовала активная жатва (часть урожая сместилась на IV квартал) и значительное наращивание бюджетных расходов.

Однако энергетический фактор остается ключевой преградой:

  • Дефицит мощностей: Разрушение в энергосекторе еще долго будут ограничивать работу промышленности и бизнеса.
  • Логистика: Усложнение транспортных путей дополнительно давит на экономические показатели.

Ускорение в 2027—2028 годах

НБУ рассчитывает, что текущее замедление является временным. Благодаря инвестициям в восстановление инфраструктуры, развитию оборонного комплекса и постепенному решению проблем в энергетике, экономика выйдет на более высокие темпы роста.

Согласно прогнозу, в 2027—2028 годах ожидается ускорение ВВП до 3−4%. Этому способствует приток частных инвестиций и дальнейшая адаптация бизнеса к новым условиям.

Напомним

«Минфин» писал, что Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) обновил оценку динамики украинской экономики за прошлый год. Согласно уточненным данным, реальный ВВП Украины в 2025 году продемонстрировал рост на 1,8% по сравнению с 2024 годом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает gann и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами