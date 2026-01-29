Прогноз НБУ предусматривает, что международные резервы составят $65 млрд на конец 2026 года и будут расти в дальнейшем — до $71 млрд на конец 2028 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 29 января.
НБУ прогнозирует рост международных резервов до $65 млрд в 2026 году
Почему это важно
Это позволит НБУ поддерживать устойчивость валютного рынка и внедрять меры валютной либерализации при контроле рисков.
За счет чего произойдет рост
В конце 2025 года
Внешняя помощь позволит как финансировать все еще высокие дефициты бюджета, обусловленные войной, так и поддерживать высокий уровень резервов.
Исторический рекорд резервов
По состоянию на 1 января объем золотовалютных резервов страны вырос до 57,3 млрд долларов США, что является абсолютным максимумом за всю историю независимости. За прошлый год подушка безопасности государства увеличилась более чем на 30%, несмотря на военные вызовы и значительные расходы бюджета.
