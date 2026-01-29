Multi от Минфин
29 января 2026, 14:17

НБУ прогнозирует рост международных резервов до $65 млрд в 2026 году

Прогноз НБУ предусматривает, что международные резервы составят $65 млрд на конец 2026 года и будут расти в дальнейшем — до $71 млрд на конец 2028 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 29 января.

Прогноз НБУ предусматривает, что международные резервы составят $65 млрд на конец 2026 года и будут расти в дальнейшем — до $71 млрд на конец 2028 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему это важно

Это позволит НБУ поддерживать устойчивость валютного рынка и внедрять меры валютной либерализации при контроле рисков.

За счет чего произойдет рост

В конце 2025 года Совет Е С решил предоставить Украине 90 млрд евро финансовой помощи в 2026—2027 годах (USL — Ukraine support loan). Поддержка Украины будет сохраняться и в рамках действующего механизма ERA Loans. Продолжается также согласование новой программы с МВФ в объеме 8,1 млрд дол. США.

Внешняя помощь позволит как финансировать все еще высокие дефициты бюджета, обусловленные войной, так и поддерживать высокий уровень резервов.

Исторический рекорд резервов

По состоянию на 1 января объем золотовалютных резервов страны вырос до 57,3 млрд долларов США, что является абсолютным максимумом за всю историю независимости. За прошлый год подушка безопасности государства увеличилась более чем на 30%, несмотря на военные вызовы и значительные расходы бюджета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
29 января 2026, 14:21
#
«я вирішив набрати більше кредитів, щоб повісити на лохів більше боргів. Землі ще у нас багато, віддамо чорноземом» 20000000000 доларів плануємо взяти в борг у МВФ, за це піднімемо вам тарифи, акцизи на паливо та ціни на продукти". Скачіть.
+
0
Aktair1
Aktair1
29 января 2026, 15:14
#
Давай долар по 40.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
