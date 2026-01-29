Питер Шифф предупредил о «неизбежном крахе доллара» и новом кризисе в США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 января 2026, 12:26 Читати українською

Питер Шифф предупредил о «неизбежном крахе доллара» и новом кризисе в США

Известный американский экономист и инвестор Питер Шифф, получивший мировую известность благодаря точному прогнозу финансового кризиса 2008 года, заявил о приближении нового масштабного экономического потрясения, эпицентром которого, по его словам, станут Соединенные Штаты, пишет Fox business.

Известный американский экономист и инвестор Питер Шифф, получивший мировую известность благодаря точному прогнозу финансового кризиса 2008 года, заявил о приближении нового масштабного экономического потрясения, эпицентром которого, по его словам, станут Соединенные Штаты, пишет Fox business.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахО чем предупредил ШиффПо оценке Шиффа, мировая финансовая система переживает переломный момент: доверие к доллару США стремительно снижается, а центральные банки по всему миру наращивают закупки золота, одновременно сокращая долларовые резервы.
Фото: американский экономист и инвестор Питер Шифф

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

О чем предупредил Шифф

По оценке Шиффа, мировая финансовая система переживает переломный момент: доверие к доллару США стремительно снижается, а центральные банки по всему миру наращивают закупки золота, одновременно сокращая долларовые резервы.

«Доллар рухнет, а его место займет золото», — утверждает экономист, подчеркивая, что именно американская валюта сегодня является главным источником дисбаланса.

По его словам, мир «выбивает почву из-под ног США», а текущие процессы нельзя рассматривать как очередной глобальный кризис.

Речь, считает Шифф, идет именно об американском финансовом кризисе, последствия которого могут оказаться выгодными для других экономик.

Инвестор также заявил, что ключевой пузырь сегодня сосредоточен не на отдельных рынках, а в долларе и в экономике США в целом. Именно это, по его мнению, делает надвигающийся кризис особенно опасным и системным.

Заявления Шиффа прозвучали на фоне рекордных покупок золота со стороны центральных банков и усиления дискуссий о будущем доллара как мировой резервной валюты.

Доллар падает золото растет

Президент США Дональд Трамп своими последними заявлениями фактически подтвердил изменение курса Белого дома: теперь слабый доллар воспринимается не как проблема, а инструмент поддержки американских экспортеров. Это спровоцировало самое глубокое падение доллара за последний год.

Индекс доллара Bloomberg упал на 1,2%, достигнув минимума за последние четыре года.

Золото и серебро продолжили стремительно дорожать и обновлять рекорды, несмотря на решение ФРС не снижать процентные ставки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
29 января 2026, 12:39
#
Золото… яке існує тільки на папері… ну і, як вважають, на астероїдах!
+
+42
JWT
JWT
29 января 2026, 13:40
#
Цю статтю треба читати як «Пітер Шифф закупився золотом по 5500 за унцію і тепер хоче розкачати hype train далі, щоб вигідно продати».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 42 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами