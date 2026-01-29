Питер Шифф предупредил о «неизбежном крахе доллара» и новом кризисе в США

Известный американский экономист и инвестор Питер Шифф, получивший мировую известность благодаря точному прогнозу финансового кризиса 2008 года, заявил о приближении нового масштабного экономического потрясения, эпицентром которого, по его словам, станут Соединенные Штаты, пишет Fox business.

О чем предупредил Шифф

По оценке Шиффа, мировая финансовая система переживает переломный момент: доверие к доллару США стремительно снижается, а центральные банки по всему миру наращивают закупки золота, одновременно сокращая долларовые резервы.

«Доллар рухнет, а его место займет золото», — утверждает экономист, подчеркивая, что именно американская валюта сегодня является главным источником дисбаланса.

По его словам, мир «выбивает почву из-под ног США», а текущие процессы нельзя рассматривать как очередной глобальный кризис.

Речь, считает Шифф, идет именно об американском финансовом кризисе, последствия которого могут оказаться выгодными для других экономик.

Инвестор также заявил, что ключевой пузырь сегодня сосредоточен не на отдельных рынках, а в долларе и в экономике США в целом. Именно это, по его мнению, делает надвигающийся кризис особенно опасным и системным.

Заявления Шиффа прозвучали на фоне рекордных покупок золота со стороны центральных банков и усиления дискуссий о будущем доллара как мировой резервной валюты.

Доллар падает золото растет

Президент США Дональд Трамп своими последними заявлениями фактически подтвердил изменение курса Белого дома: теперь слабый доллар воспринимается не как проблема, а инструмент поддержки американских экспортеров. Это спровоцировало самое глубокое падение доллара за последний год.

Индекс доллара Bloomberg упал на 1,2%, достигнув минимума за последние четыре года.

Золото и серебро продолжили стремительно дорожать и обновлять рекорды, несмотря на решение ФРС не снижать процентные ставки.