Deutsche Bank: слабый доллар может поднять цену на золото до $6000 в этом году

Высокий геополитический риск будет оставаться ключевым катализатором для товарных рынков в этом году, утверждает Deutsche Bank, уточняя, что фрагментированная глобальная среда уже изменяет цепочки поставок, инвестиционное поведение и ценообразование на ключевые ресурсы.

Что говорят аналитики

Аналитик банка Майкл Хсуэх говорит, что признает «вероятность структурно более высокой геополитической волатильности», предупреждая, что стремление к независимым цепям поставок, вероятно, приведет к более высоким затратам и введению ценовых лимитов, особенно на критически важные полезные ископаемые.

По словам аналитика, конкуренция между крупными государствами и ресурсный национализм обуславливают потребность в избыточных сетях поставок, тогда как геополитическая напряженность также сдерживает риски снижения на энергетических рынках.

Накопление ресурсов становится ключевым фактором, поскольку Китай наращивает стратегические резервы золота и сырой нефти, что усиливает структурную премию за риск на всех товарных рынках. Рост военных расходов добавляет к этой поддержке, поскольку Хсуэх отмечает, что более высокие расходы на оборону ухудшают долгосрочные траектории государственного долга, подкрепляя аргументы в пользу драгоценных металлов как средства сохранения стоимости.

Среди драгоценных металлов инвестиционный спрос остается доминирующим фактором. Рост цены на золото был подкреплен увеличением резервов центральных банков и ростом влияния инвесторов на недолларовые и реальные активы.

Хсуэх считает, что цена на золото в 6000 долларов за унцию «доступна при условии более слабого доллара в этом году», связывая этот рост с продолжением девальвации доллара, вызванной давлением на оценку, тенденциями платежного баланса и изменением циклов монетарной политики.

