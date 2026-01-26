Будет ли золото по $10 000 — прогноз Yardeni

Текущий рост цен на золото обусловлен более широкой «геополитической рисковой торговлей», отмечает Yardeni Research, поскольку растущая глобальная напряженность стимулирует резкий рост цен на драгоценные металлы, базовые металлы и редкоземельные минералы. Об этом пишет Investing.

Что говорят в компании

Исследовательская компания заявила, что прогнозировала резкий рост цен на золото с начала прошлого года, движение, которое теперь распространилось далеко за пределы слитков.

«Это превратилось в резкий рост цен на все драгоценные металлы, многие базовые металлы и редкоземельные минералы», — написала Yardeni в своей аналитической записке.

«Все это происходит потому, что растущая геополитическая напряженность стимулирует гонку вооружений, а оборонным компаниям нужны металлы для увеличения производства; цены на их акции также стремительно растут», — добавляется в записке.

Цены на металлы также получают поддержку от геополитической гонки в сфере искусственного интеллекта, которая стимулирует всплеск капитальных затрат в технологическом секторе, отмечает Yardeni.

Сектор получил дополнительный импульс в начале этого месяца, когда президент США Дональд Трамп предложил увеличить расходы США на оборону до $1,5 трлн в 2027 году с $906 млрд в этом году, ссылаясь на то, что он назвал «тревожными и опасными временами».

Это предложение следует за серией геополитических шагов, включая действия США в Венесуэле, переговоры о размещении американских военных баз в Гренландии и усиление военного присутствия вблизи Ирана.

Рост цен на металлы распространился на товарные рынки. Yardeni подчеркнула, что цены на олово, серебро, платину, палладий и золото превзошли более широкий товарный индекс S&P GSCI с начала этого года, в то время как ETF базовых металлов продолжают тесно отслеживать растущие цены на промышленные металлы.

Yardeni отметила, что один из ETF развивающихся рынков показывает сильную корреляцию с индексом спотовых цен CRB на промышленное сырье и обычно опережает его. Фирма заявила, что начала рекомендовать перевес в развивающиеся рынки в декабре прошлого года, рассматривая недавние показатели как сигнал того, что цены на сырьевые товары, вероятно, продолжат расти.

Прогноз по золоту

На этом фоне Yardeni сохраняет свой оптимистичный долгосрочный прогноз для золота. «Мы по-прежнему ориентируемся на $6 000 к концу этого года и $10 000 к концу 2029 года», — заявила фирма.