Будет ли золото по $10 000 — прогноз Yardeni

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 января 2026, 12:37 Читати українською

Будет ли золото по $10 000 — прогноз Yardeni

Текущий рост цен на золото обусловлен более широкой «геополитической рисковой торговлей», отмечает Yardeni Research, поскольку растущая глобальная напряженность стимулирует резкий рост цен на драгоценные металлы, базовые металлы и редкоземельные минералы. Об этом пишет Investing.

Текущий рост цен на золото обусловлен более широкой «геополитической рисковой торговлей», отмечает Yardeni Research, поскольку растущая глобальная напряженность стимулирует резкий рост цен на драгоценные металлы, базовые металлы и редкоземельные минералы.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорят в компании

Исследовательская компания заявила, что прогнозировала резкий рост цен на золото с начала прошлого года, движение, которое теперь распространилось далеко за пределы слитков.

«Это превратилось в резкий рост цен на все драгоценные металлы, многие базовые металлы и редкоземельные минералы», — написала Yardeni в своей аналитической записке.

«Все это происходит потому, что растущая геополитическая напряженность стимулирует гонку вооружений, а оборонным компаниям нужны металлы для увеличения производства; цены на их акции также стремительно растут», — добавляется в записке.

Читайте также: Золотая лихорадка: цена металла впервые превысила $5 000 за унцию

Цены на металлы также получают поддержку от геополитической гонки в сфере искусственного интеллекта, которая стимулирует всплеск капитальных затрат в технологическом секторе, отмечает Yardeni.

Сектор получил дополнительный импульс в начале этого месяца, когда президент США Дональд Трамп предложил увеличить расходы США на оборону до $1,5 трлн в 2027 году с $906 млрд в этом году, ссылаясь на то, что он назвал «тревожными и опасными временами».

Это предложение следует за серией геополитических шагов, включая действия США в Венесуэле, переговоры о размещении американских военных баз в Гренландии и усиление военного присутствия вблизи Ирана.

Рост цен на металлы распространился на товарные рынки. Yardeni подчеркнула, что цены на олово, серебро, платину, палладий и золото превзошли более широкий товарный индекс S&P GSCI с начала этого года, в то время как ETF базовых металлов продолжают тесно отслеживать растущие цены на промышленные металлы.

Yardeni отметила, что один из ETF развивающихся рынков показывает сильную корреляцию с индексом спотовых цен CRB на промышленное сырье и обычно опережает его. Фирма заявила, что начала рекомендовать перевес в развивающиеся рынки в декабре прошлого года, рассматривая недавние показатели как сигнал того, что цены на сырьевые товары, вероятно, продолжат расти.

Прогноз по золоту

На этом фоне Yardeni сохраняет свой оптимистичный долгосрочный прогноз для золота. «Мы по-прежнему ориентируемся на $6 000 к концу этого года и $10 000 к концу 2029 года», — заявила фирма.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами