Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
26 января 2026, 12:15

В Европе рассказали о плане ускоренного вступления Украины в ЕС: названа конкретная дата

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что одним из ключевых элементов возможного мирного плана по завершению войны в Украине является ускоренное вступление страны в Европейский Союз. По его словам, Украина может стать членом ЕС уже с 1 января 2027 года.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что одним из ключевых элементов возможного мирного плана по завершению войны в Украине является ускоренное вступление страны в Европейский Союз.
Фото: Президент Сербии Александр Вучич

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят о вступлении

Вучич озвучил один из возможных сценариев вступления Украины в ЕС в ускоренном режиме.

«Сейчас вам скажу то, что где-то услышал, и я бы вам этого не говорил, если бы это не было правдой. Итак, я узнал, что частью мирного плана, если он будет достигнут между Россией и Украиной… Одним из пунктов плана является то, что Украина станет членом Европейского Союза с 1 января 2027 года — это фактически уже завтра», — заявил Вучич.

Президент Сербии добавил, что такой сценарий вызовет сопротивление со стороны ряда государств-членов ЕС.

По его словам, среди стран, которые не поддержат ускоренное вступление Украины, будет Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.

Вучич предположил, что для реализации плана могут быть изменены процедуры принятия решений вопреки регламентам и правилам.

Заявления Вучича перекликаются с информацией о позиции США, которые, по данным западных медиа, рассматривают вступление Украины в ЕС до 2027 года как часть более широкого мирного видения. В то же время, в самом Евросоюзе относятся к таким срокам сдержанно.

Как отмечает Reuters, в Брюсселе подчеркивают, что Украина пока не завершила ни один из 36 этапов переговорного процесса, что делает членство до 2027 года маловероятным.

neverice
neverice
26 января 2026, 12:51
Повноцінне членство в ЄС — точно ні. Це нереально. А от варіант з перехідним періодом років на 5 цілком можливий. Так, мінімум політичного впливу на життя ЄС, ніякого права вето та певні обмеження в торгівлі, доступі до фондів. Все це буде потроху зніматись у процесі руху реформ. Але нас це влаштовує. Головне, отримати не просто гарантії вступу — а сам вступ, навіть з обмеженими правами. Саме це остаточно і чітко визначить, що ми в ЄС, та суттєво зменшить можливості росії для майбутніх розхитувань.
vt313
vt313
26 января 2026, 13:00
План такий. ЕС отримує Україну, рф, — Угорщину і Сербію.
efess
efess
26 января 2026, 13:34
Прожекти… прожекти…
