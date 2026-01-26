В Европе рассказали о плане ускоренного вступления Украины в ЕС: названа конкретная дата

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что одним из ключевых элементов возможного мирного плана по завершению войны в Украине является ускоренное вступление страны в Европейский Союз. По его словам, Украина может стать членом ЕС уже с 1 января 2027 года.

Что говорят о вступлении

Вучич озвучил один из возможных сценариев вступления Украины в ЕС в ускоренном режиме.

«Сейчас вам скажу то, что где-то услышал, и я бы вам этого не говорил, если бы это не было правдой. Итак, я узнал, что частью мирного плана, если он будет достигнут между Россией и Украиной… Одним из пунктов плана является то, что Украина станет членом Европейского Союза с 1 января 2027 года — это фактически уже завтра», — заявил Вучич.

Президент Сербии добавил, что такой сценарий вызовет сопротивление со стороны ряда государств-членов ЕС.

По его словам, среди стран, которые не поддержат ускоренное вступление Украины, будет Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.

Вучич предположил, что для реализации плана могут быть изменены процедуры принятия решений вопреки регламентам и правилам.

Заявления Вучича перекликаются с информацией о позиции США, которые, по данным западных медиа, рассматривают вступление Украины в ЕС до 2027 года как часть более широкого мирного видения. В то же время, в самом Евросоюзе относятся к таким срокам сдержанно.

Как отмечает Reuters, в Брюсселе подчеркивают, что Украина пока не завершила ни один из 36 этапов переговорного процесса, что делает членство до 2027 года маловероятным.