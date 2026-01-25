Глава МВФ: развитие ИИ — цунами для рынка труда

Глава МВФ Кристалина Георгиева в Давосе назвала развитие ИИ цунами для рынка труда, так как оно затронет 60% всех рабочих мест.

Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала прогнозирует рост мировой экономики на 40% к 2040 г. благодаря развитию ИИ, если эта технология будет использоваться «равномерно и справедливо».

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил о рисках для стран в связи с наращиванием госдолга для финансирования разработок, при этом глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не согласилась с таким предостережением.

МВФ сейчас исследует, что происходит с рынком труда из-за развития ИИ, рассказала Георгиева.

По ее словам, эксперты пришли к трем выводам. Во-первых, происходит огромная трансформация спроса на навыки работников и их квалификацию. Во-вторых, уже 10% рабочих мест изменилось под воздействием этой технологии, и доля увеличится до 60%. С одной стороны, специалисты, которые способны отвечать новым вызовам, стали зарабатывать больше, что стимулирует рост спроса. С другой стороны, из-за развития ИИ сокращаются рабочие места, чаще всего в сфере низкоквалифицированного труда.

«Обычно они [низкоквалифицированные рабочие места] являются точками входа на рынок труда. Поэтому для молодых людей, которым пока недостаточно квалификации, или только что закончивших обучение, сложнее найти работу», — говорит Георгиева.

О возможных сокращениях из-за развития ИИ сообщали крупнейшие мировые компании. Например, Amazon собирается провести вторую волну увольнений сотрудников, пишет 23 января Reuters со ссылкой на источники. В прошлом году компания сократила 14 000 человек, в этом году уволить могут сопоставимое число сотрудников, сообщает издание.

Третьим трендом становится скорость изменений, сказала глава МВФ. «Эта трансформация происходит так быстро, и тем не менее мы не знаем, как себя обезопасить и сделать этот процесс инклюзивным. Я призываю всех очнуться — ИИ уже стал реальностью, и это меняет наш мир быстрее, чем мы на это реагируем», — подчеркнула Георгиева.

