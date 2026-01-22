Multi от Минфин
22 января 2026, 10:02 Читати українською

Глава NVIDIA рассказал, какие профессии будут востребованы в эпоху ИИ

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг во время выступления в Давосе рассказал, какие профессии будут востребованы в эпоху ИИ, пишет Bloomberg.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг во время выступления в Давосе рассказал, какие профессии будут востребованы в эпоху ИИ, пишет Bloomberg.

На кого большой спрос

По его словам, искусственный интеллект уже сейчас создает высокий спрос на: сантехников электриковстроителей«Массовое строительство дата-центров позволит специалистам в этих сферах зарабатывать шестизначные суммы», — отметил Хуанг.
Фото: Глава NVIDIA Дженсен Хуанг

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На кого большой спрос

По его словам, искусственный интеллект уже сейчас создает высокий спрос на:

  • сантехников

  • электриков
  • строителей

«Массовое строительство дата-центров позволит специалистам в этих сферах зарабатывать шестизначные суммы», — отметил Хуанг.

По его словам, ИИ потребует триллионных инвестиций в инфраструктуру и не обязательно требует высшего технического образования для хорошего дохода.

Читайте также: Компании уже открыто называют ИИ причиной сокращения рабочих мест

Рынок труда и ИИ

Компании по всему миру, от авиалиний до технологических гигантов, открыто заявляют, что искусственный интеллект позволяет им сокращать персонал.

В течение большей части бума ИИ компании избегали прямой ссылки на эту технологию как причину увольнений, опасаясь негативной реакции. Однако в последнее время крупные фирмы в разных отраслях и регионах становятся все более откровенными, заявляя, что ИИ позволяет им сокращать штат и уменьшать объемы найма.

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что ИИ приведет к сокращению численности персонала среди их клиентов на 4% в течение следующего года, и эта цифра, как ожидается, вырастет до 11% в течение следующих трех лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
JWT
JWT
22 января 2026, 10:39
#
Людство: Хочемо бачити роботів і ШІ, щоб менше часу витрачати на фізичну роботу і більше на творчість.

Nvidia з OpenAI: зрозуміли, більше фізичної роботи для людей і менше творчої
