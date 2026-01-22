Глава NVIDIA рассказал, какие профессии будут востребованы в эпоху ИИ

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг во время выступления в Давосе рассказал, какие профессии будут востребованы в эпоху ИИ, пишет Bloomberg.
На кого большой спрос
По его словам, искусственный интеллект уже сейчас создает высокий спрос на:
-
сантехников
- электриков
- строителей
«Массовое строительство дата-центров позволит специалистам в этих сферах зарабатывать шестизначные суммы», — отметил Хуанг.
По его словам, ИИ потребует триллионных инвестиций в инфраструктуру и не обязательно требует высшего технического образования для хорошего дохода.
Рынок труда и ИИ
Компании по всему миру, от авиалиний до технологических гигантов, открыто заявляют, что искусственный интеллект позволяет им сокращать персонал.
В течение большей части бума ИИ компании избегали прямой ссылки на эту технологию как причину увольнений, опасаясь негативной реакции. Однако в последнее время крупные фирмы в разных отраслях и регионах становятся все более откровенными, заявляя, что ИИ позволяет им сокращать штат и уменьшать объемы найма.
Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что ИИ приведет к сокращению численности персонала среди их клиентов на 4% в течение следующего года, и эта цифра, как ожидается, вырастет до 11% в течение следующих трех лет.
