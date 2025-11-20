Компании уже открыто называют ИИ причиной сокращения рабочих мест

Компании по всему миру, от авиалиний до технологических гигантов, открыто заявляют, что искусственный интеллект позволяет им сокращать персонал. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В течение большей части бума ИИ компании избегали прямой ссылки на эту технологию как причину увольнений, опасаясь негативной реакции. Однако в последнее время крупные фирмы в разных отраслях и регионах становятся все более откровенными, заявляя, что ИИ позволяет им сокращать штат и уменьшать объемы найма.

Волна увольнений

В конце сентября немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила аналитикам и инвесторам, что планирует сократить 4 000 должностей к концу десятилетия, ссылаясь, среди прочего, на «увеличение использования искусственного интеллекта».

Через несколько недель датская ING Groep NV заявила, что почти 1 000 рабочих мест могут оказаться под угрозой из-за цифровизации и внедрения ИИ. А южнокорейская компания Krafton, разработчик видеоигр, в начале этого месяца сообщила, что замораживает аренду, чтобы сосредоточиться на подходе «AI-first» в разработке.

Согласно оценкам фирмы Challenger, Gray & Christmas, в США только за октябрь было объявлено о 31 039 сокращениях, связанных с ИИ. Это составляет примерно пятую часть от общего количества запланированных увольнений за месяц. За год искусственный интеллект официально стал причиной сокращения 48 414 рабочих мест в США.

Эффективность ИИ

Исполнительные директора в инвесторских презентациях и внутренних записках отмечают рост эффективности благодаря ИИ, представляя сокращение или замораживание штата как подготовку к экономике, которая все больше руководствуется ИИ.

Этот внезапный всплеск привлек внимание политиков, включая главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, и вызвал дискуссию:

Действительно ли компании используют ИИ для повышения эффективности и удержания низких затрат в условиях неопределенной глобальной экономики?

Или они просто ссылаются на ИИ, чтобы объяснить увольнения, происходящие по более сложным и, возможно, менее привлекательным для инвесторов причинам, таким как раздутый штат после пандемии?

Эксперты, такие как Джордж Денлингер из Robert Half, предупреждают о явлении «AI-washing» (ИИ-отмывание), когда компании обвиняют ИИ, хотя это не единственная причина увольнений.

Примеры из технологического сектора

Даже в крупных технологических компаниях мотивы увольнений могут быть разными. Генеральный директор Amazon Энди Джесси, хотя и предполагал, что численность персонала сократится, поскольку ИИ возьмет на себя больше задач, позже заявил, что массовое сокращение 14 000 рабочих мест было «не совсем вызвано ИИ, по крайней мере сейчас», ссылаясь на «раздутую бюрократию».

Однако, ИИ влияет на штат работников, даже если это не прямое увольнение через чат-бот. Amazon, Microsoft и Oracle сокращают расходы в других частях бизнеса, в то же время увеличивая инвестиции в центры обработки данных, чипы и таланты для поддержки более мощных систем ИИ.

ИИ-агенты — следующий уровень

Недавние заявления о сокращениях, связанных с ИИ, намекают на более масштабное замещение рабочих мест, о котором предупреждали как критики, так и сторонники технологии. ШИ переходит от простых чат-ботов к так называемым ИИ-агентам, способным выполнять более сложные задачи, как проведение исследований или написание кода.

Логистическая фирма CH Robinson Worldwide отчиталась о растущей автоматизации рутинных задач, что позволило ей сократить штат работников на 10,8% по сравнению с прошлым годом.

IBM использует ИИ-агентов для замены сотен сотрудников отдела кадров, и ожидает сэкономить $4,5 млрд к концу этого года благодаря ИИ и автоматизации.

Генеральный директор ServiceNow Билл МакДермотт заявил, что ИИ-агенты заменяют людей, поскольку они работают 24/7, им не нужно платить и им не нужен обед.

Даже те компании, которые не сокращают штат, ужесточают требования к найму. Генеральный директор Shopify Тоби Лютке сообщил работникам, что перед тем как просить о дополнительных кадрах команды должны доказать, почему эту работу невозможно выполнить с помощью ИИ.

Прогноз Goldman Sachs

Хотя до полного развертывания потенциала генеративного ИИ еще далеко, неопределенность его полезности постепенно уменьшается.

Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует, что ИИ приведет к сокращению численности персонала среди их клиентов на 4% в течение следующего года, и эта цифра, как ожидается, вырастет до 11% в течение следующих трех лет.