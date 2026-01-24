24−25 января в системе соцсферы продлится техническое обновление. В настоящее время часть услуг в Дии будет работать с ограничениями. Об этом говорится в сообщении Действия.
24−25 января социальные услуги в Дии не будут работать
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Какие услуги не будут работать на сайте
- Отмена справки ВПЛ
- Забота и попечительство над ребенком: регистрация кандидатом
- Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом
- Стать вторым родителем-воспитателем или приемным родителем
- Консультация по усыновлению ребенка
- Усыновление: регистрация кандидатом, продление кандидатства или снятие с учета
Какие услуги не будут работать в приложении
В приложении временно на паузе будут
- Базовая социальная помощь
- Комплексная помощь для ВПЛ
- Изменение адреса фактического проживания ВПЛ
- Отмена справки ВПЛ
- Справка ВПЛ.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии - 1