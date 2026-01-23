Национальный банк Украины впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний, в который вошли 53 учреждения. Это решение (№ 16-рш от 21 января 2026 года) является частью стратегии усиления устойчивости небанковского финансового сектора, сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ определил 53 значимых финансовых компании: новые правила и усиленный надзор
Кто попал в список?
В список вошли лидеры рынка микрокредитования, лизинга и платежных услуг. Среди них:
- Кредитные компании: «Манивео», «Милоан», «Авентус Украина» (Credit7), «Потребительский центр» (БыстроДеньги), «Укр Кредит Финанс» (CreditKasa).
- Платежные и финкомпании: «Вэй Фор Пэй» (WayForPay), «НоваПэй Кредит», «
Ф К Контрактовыйдом» (Easypay).
- Лизингодатели: «ОТП Лизинг», «УЛФ-Финанс», «Виннер Лизинг», «Эска Капитал».
- Государственные учреждения: «Укрфинжилье», «Государственное ипотечное учреждение», «Госмолодежь жилье».
Полный список можно посмотреть на сайте НБУ.
Критерии определения значимости
Статус значимой компании предоставляется на основе анализа деятельности за последний год. Ключевые критерии включают в себя:
- Масштаб: Доля активов составляет более 1% общего объема рынка.
- Риски: Высокий или очень высокий уровень риска нарушения прав потребителей.
- Государственная роль: роль в реализации государственных программ (к примеру, жилищное кредитование).
- Групповая структура: Компания является ответственным лицом крупной финансовой группы.
Что меняется для компаний?
Статус значимой налагает на финучреждения дополнительные обязательства, которые они должны выполнить до 1 июля 2026:
- Стратегическое планирование: Разработка и представление НБУ плана деятельности на 3,5 года.
- Жесткий капитал: немедленное подтверждение источников происхождения средств при увеличении уставного капитала.
- Кадровый аудит: Усиленная проверка деловой репутации и профессиональной пригодности руководителей и владельцев.
- Самоконтроль: Обязательная регулярная самооценка рисков и отчетность о результатах регулятора.
Рынок
На начало 2026 года в Украине работало 411 финансовых компаний. Таким образом, в список значимых попало примерно каждое восьмое учреждение (13% рынка). Приобретение статуса значимой происходит автоматически со дня обнародования списка.
