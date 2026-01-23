Multi от Минфин
23 января 2026, 9:02 Читати українською

НБУ определил 53 значимых финансовых компании: новые правила и усиленный надзор

Национальный банк Украины впервые обнародовал перечень значимых финансовых компаний, в который вошли 53 учреждения. Это решение (№ 16-рш от 21 января 2026 года) является частью стратегии усиления устойчивости небанковского финансового сектора, сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ определил 53 значимых финансовых компании: новые правила и усиленный надзор
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто попал в список?

В список вошли лидеры рынка микрокредитования, лизинга и платежных услуг. Среди них:

  • Кредитные компании: «Манивео», «Милоан», «Авентус Украина» (Credit7), «Потребительский центр» (БыстроДеньги), «Укр Кредит Финанс» (CreditKasa).
  • Платежные и финкомпании: «Вэй Фор Пэй» (WayForPay), «НоваПэй Кредит», «Ф К Контрактовый дом» (Easypay).
  • Лизингодатели: «ОТП Лизинг», «УЛФ-Финанс», «Виннер Лизинг», «Эска Капитал».
  • Государственные учреждения: «Укрфинжилье», «Государственное ипотечное учреждение», «Госмолодежь жилье».

Полный список можно посмотреть на сайте НБУ.

Критерии определения значимости

Статус значимой компании предоставляется на основе анализа деятельности за последний год. Ключевые критерии включают в себя:

  • Масштаб: Доля активов составляет более 1% общего объема рынка.
  • Риски: Высокий или очень высокий уровень риска нарушения прав потребителей.
  • Государственная роль: роль в реализации государственных программ (к примеру, жилищное кредитование).
  • Групповая структура: Компания является ответственным лицом крупной финансовой группы.

Что меняется для компаний?

Статус значимой налагает на финучреждения дополнительные обязательства, которые они должны выполнить до 1 июля 2026:

  • Стратегическое планирование: Разработка и представление НБУ плана деятельности на 3,5 года.
  • Жесткий капитал: немедленное подтверждение источников происхождения средств при увеличении уставного капитала.
  • Кадровый аудит: Усиленная проверка деловой репутации и профессиональной пригодности руководителей и владельцев.
  • Самоконтроль: Обязательная регулярная самооценка рисков и отчетность о результатах регулятора.

Рынок

На начало 2026 года в Украине работало 411 финансовых компаний. Таким образом, в список значимых попало примерно каждое восьмое учреждение (13% рынка). Приобретение статуса значимой происходит автоматически со дня обнародования списка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
23 января 2026, 10:55
#
А альонку дегрік-шевцову визнали?

ось питання на мільйон!
