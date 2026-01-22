80% опрошенных компаний испытывают влияние отключений электроэнергии — опрос EBA

Большинство компаний (80%) сталкиваются с трудностями в операционной деятельности из-за перебоев в электроснабжении, и только пятая часть (20%) отметила, что отключения не отразились на их работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес ассоциации (EBA), проведенного в январе 2026 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Последствия отключений

Среди основных последствий отключений компании чаще всего называют рост себестоимости продукции (61%) и изменение графиков работы (58%), что сопровождается падением объемов производства или предоставлением услуг (50%) и простоями (48%).

Финансовое влияние этих процессов в основном оценивается в удорожании продукции на 10−30%, и только часть бизнеса удержала этот показатель на уровне 2−5%.

Большинству компаний все же удается выполнять свои обязательства, ведь только 9% опрошенных бизнесов сообщают, что перебои с электроснабжением привели к срыву контрактов.

Автономность и альтернативные источники

Бизнес активно инвестирует в энергонезависимость. 90% опрошенных компаний сообщили, что имеют свои альтернативные источники энергии или генерацию.

Оценивая эффективность автономных систем, стоит отметить, что около четверти компаний (23%) смогли достичь полной энергонезависимости. Остальные респонденты разделились поровну: 38% удается компенсировать дефицит в основном, а еще 38% — частично.

Среди инструментов энергообеспечения, которые уже внедряет или планирует бизнес, первенство удерживают системы хранения энергии (хранилища энергии) и солнечная генерация — их выбрали 35% и 26% респондентов соответственно. Также компании инвестируют в новые сети и инфраструктуру (21%), а меньшая часть рассматривает газовую (5%), биогазовую (3%) или ветровую генерацию (1%).

Читайте также: Бизнес ожидает рост деловой активности в 2026 году — опрос НБУ

Ожидание от государства

Что касается необходимой поддержки, бизнес чаще всего подчеркивает потребности в финансовых стимулах и прогнозируемости. Основные запросы включают:

Внедрение механизмов компенсации затрат на резервные источники питания, отмена пошлины и НДС на оборудование, доступное кредитование (в том числе по программе 5−7-9%).

Бизнес нуждается в четких графиках отключений и оперативной коммуникации для возможности планирования производственных циклов.

Упрощение разрешительных процедур для установки генерации и мораторий на блокирующие работу проверки.

В то же время, значительная часть респондентов не рассчитывает на государственную помощь.

Читайте также: Бизнес сможет выпускать акции через несколько дней: Нацкомиссия анонсировала реформу привлечения капитала

Опрос

Опрос проводился с 14 по 19 января 2026 года среди членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации. Участие в опросе приняли представители 79 компаний.