Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
21 января 2026, 19:26 Читати українською

Uklon расширяет работу в комендантский час: сервис будет работать 24/7 еще в 16 городах

Украинский сервис такси Uklon объявил о возобновлении круглосуточной работы в большинстве крупных городов Украины. Кроме Киева, Львова и Ужгорода, где сервис уже работал ночью, в список добавилось еще 16 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Uklon.

Uklon расширяет работу в комендантский час: сервис будет работать 24/7 еще в 16 городах
Фото: Uklon

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где можно заказать машину ночью?

С 22 января 2026 года заказывать такси в режиме 24/7 можно в следующих городах:

  • Центр и Север: Киев, Белая Церковь, Винница, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Черкассы.
  • Запад: Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы.
  • Юг и Восток: Одесса, Полтава, Каменское.

Правила передвижения в комендантский час

Компания напоминает, что, несмотря на круглосуточную работу сервиса, правила военного положения остаются в силе:

  • Для пребывания на улице во время комендантского часа в большинстве городов все еще необходим специальный пропуск.
  • Исключение — Киев: здесь пропуск не требуется при условии, что пассажир направляется непосредственно к пунктам несокрушимости или обогрева.

Напомним

«Минфин» писал, что с 17 января жители Киева снова смогут воспользоваться услугами популярных сервисов такси в ночное время. Компании Uklon и Bolt официально объявили о возобновлении работы во время комендантского часа после согласования с городскими властями.

Согласно новым правилам Кабмина из-за энергетического кризиса не только такси, но и ряд гражданских объектов переходит на особый режим. Аптеки, заправки и торговые центры, имеющие статус «Пунктов несокрушимости», теперь могут работать 24/7. Это позволяет жителям города получить доступ к необходимым сервисам в любой момент, несмотря на действие комендантского часа.

Читайте также: В Украине изменяют правила комендантского часа из-за энергетики: что позволят

МВД разъяснили правила передвижения во время энергетической ЧС: комендантский час ослабляют исключительно в зонах чрезвычайной ситуации в энергетике. Граждане могут свободно направляться в «Пункты несокрушимости» или обогрева пешком или на авто. Специальные пропуска для этого не нужны, однако обязательно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
