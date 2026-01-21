Uklon расширяет работу в комендантский час: сервис будет работать 24/7 еще в 16 городах

Украинский сервис такси Uklon объявил о возобновлении круглосуточной работы в большинстве крупных городов Украины. Кроме Киева, Львова и Ужгорода, где сервис уже работал ночью, в список добавилось еще 16 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Uklon.

Где можно заказать машину ночью?

С 22 января 2026 года заказывать такси в режиме 24/7 можно в следующих городах:

Центр и Север: Киев, Белая Церковь, Винница, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Черкассы.

Запад: Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы.

Юг и Восток: Одесса, Полтава, Каменское.

Правила передвижения в комендантский час

Компания напоминает, что, несмотря на круглосуточную работу сервиса, правила военного положения остаются в силе:

Для пребывания на улице во время комендантского часа в большинстве городов все еще необходим специальный пропуск.

Исключение — Киев: здесь пропуск не требуется при условии, что пассажир направляется непосредственно к пунктам несокрушимости или обогрева.

«Минфин» писал, что с 17 января жители Киева снова смогут воспользоваться услугами популярных сервисов такси в ночное время. Компании Uklon и Bolt официально объявили о возобновлении работы во время комендантского часа после согласования с городскими властями.

Согласно новым правилам Кабмина из-за энергетического кризиса не только такси, но и ряд гражданских объектов переходит на особый режим. Аптеки, заправки и торговые центры, имеющие статус «Пунктов несокрушимости», теперь могут работать 24/7. Это позволяет жителям города получить доступ к необходимым сервисам в любой момент, несмотря на действие комендантского часа.

МВД разъяснили правила передвижения во время энергетической ЧС: комендантский час ослабляют исключительно в зонах чрезвычайной ситуации в энергетике. Граждане могут свободно направляться в «Пункты несокрушимости» или обогрева пешком или на авто. Специальные пропуска для этого не нужны, однако обязательно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.