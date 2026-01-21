Дания выделяет дополнительные 20 миллионов евро на поддержку украинской энергетики: на что пойдут средства

Посольство Дании в Украине объявило о предоставлении нового пакета помощи энергетическому сектору в объеме 150 млн датских крон (около 20 млн евро). Это решение принято в ответ на усиление российских атак на критическую инфраструктуру, чтобы помочь стабильно пройти зимний период.

Средства будут распределены по трем основным направлениям:

80 млн датских крон (10,7 млн евро) направят в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти ресурсы пойдут на централизованную закупку необходимого энергетического оборудования.

30 млн датских крон (4 млн евро) будут предоставлены через офис UNOPS в Украине для финансирования защитных сооружений и оборудования, которое должно обезопасить энергообъекты от ударов.

40 млн датских крон (5,3 млн евро) передадут партнерам, способным максимально оперативно оказать экстренную помощь в кризисных ситуациях.

Техническая помощь: «вторая жизнь» датских электростанций

Кроме финансовой поддержки, Дания передала Украине подержанное оборудование с электростанции Аснес (г. Калундборг). Как отметили в посольстве, такие компоненты имеют стратегическое значение: компоненты старых типов сегодня сложно найти на рынке, а некоторые вообще прекратили производить. Наличие таких запчастей позволяет значительно быстрее восстанавливать поврежденные объекты.

Европейская стратегия: отказ от российских ресурсов

На прошлой неделе министр по климату, энергетике и коммунальным услугам Дании Ларс Аагаард в эфире украинского телевидения подтвердил непреклонность поддержки. Кроме помощи в восстановлении сетей, он отметил важность полного отказа Европы от российского газа как элемента долгосрочной безопасности региона.

Напомним

«Минфин» писал, что Британия выделяет Украине дополнительные 20 миллионов фунтов стерлингов (свыше $26,8 млн) на восстановление энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Украина перешла в режим «чрезвычайной ситуации» в дипломатии, чтобы привлечь максимум помощи для энергосистемы на фоне холодной зимы и массированных обстрелов.

На прошлой неделе Украина уже получила значительную помощь: