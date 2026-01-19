Шаг — это не прихоть Национального банка — Пышный

Инициатива заменить «копейку» на «шаг» — это не прихоть НБУ , а стратегический вопрос восстановления исторической справедливости и окончательного ментального разрыва со страной-агрессором. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью для «Укринформа».

Что сказал глава НБУ

Глава НБУ подчеркнул, что дискуссия вокруг переименования вышла далеко за пределы экономической плоскости.

«Это разговор не о мелкой монете. Это разговор о нашей идентичности, о государственности, суверенитете и об окончательном разрыве с Москвой», — подчеркнул Пышный.

По мнению главы Нацбанка, символично именно сейчас завершить денежную реформу, убрав из кошельков украинцев последний рудимент колониального прошлого — название «копейка».

«Мы рассматриваем замену копейки на шаг как завершение денежной реформы, начатой в 1996 году. Шаг — это не прихоть Национального банка, не наша выдумка. Это искомое украинское название, глубоко исторически укоренившееся в украинской культуре, что подтверждено соответствующими исследованиями Национальной академии наук Украины», —сказал Председатель НБУ.

Возвращение через 100 лет

Шаг как денежная единица имеет давнюю историю на украинских землях, начиная со времен Гетманщины.

Однако самый яркий пример — это период Украинской Народной Республики (УНР). В 1918 году Центральная Рада ввела собственную валюту, где 1 гривна равнялась 100 шагам. Тогда из-за нехватки металла шаги выпускали в виде марок, которые выполняли функцию мелких денег.