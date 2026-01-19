Multi от Минфин
українська
19 января 2026, 17:06

Шаг — это не прихоть Национального банка — Пышный

Инициатива заменить «копейку» на «шаг» — это не прихоть НБУ, а стратегический вопрос восстановления исторической справедливости и окончательного ментального разрыва со страной-агрессором. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью для «Укринформа».

Инициатива заменить «копейку» на «шаг» — это не прихоть НБУ, а стратегический вопрос восстановления исторической справедливости и окончательного ментального разрыва со страной-агрессором.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что сказал глава НБУ

Глава НБУ подчеркнул, что дискуссия вокруг переименования вышла далеко за пределы экономической плоскости.

«Это разговор не о мелкой монете. Это разговор о нашей идентичности, о государственности, суверенитете и об окончательном разрыве с Москвой», — подчеркнул Пышный.

По мнению главы Нацбанка, символично именно сейчас завершить денежную реформу, убрав из кошельков украинцев последний рудимент колониального прошлого — название «копейка».

«Мы рассматриваем замену копейки на шаг как завершение денежной реформы, начатой в 1996 году. Шаг — это не прихоть Национального банка, не наша выдумка. Это искомое украинское название, глубоко исторически укоренившееся в украинской культуре, что подтверждено соответствующими исследованиями Национальной академии наук Украины», сказал Председатель НБУ.

Возвращение через 100 лет

Шаг как денежная единица имеет давнюю историю на украинских землях, начиная со времен Гетманщины.

Однако самый яркий пример — это период Украинской Народной Республики (УНР). В 1918 году Центральная Рада ввела собственную валюту, где 1 гривна равнялась 100 шагам. Тогда из-за нехватки металла шаги выпускали в виде марок, которые выполняли функцию мелких денег.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 5

+
+45
Три літри
Три літри
19 января 2026, 17:13
#
Стратегічне питання маразму. Замість звичного всім гроша ввести нікому невідомий шаг який і монетой не був.
+
0
SergValin
SergValin
19 января 2026, 17:47
#
А в какую сумму в итоге обойдётся эта исключительно ценная и важная реформа, чиновник не сказал?
+
0
Я Саня
Я Саня
19 января 2026, 17:48
#
Навіть війна не змінила український політикум, одне і теж з року в рік за будь-якої погоди, політичної коньюктури. Як не томос, то вулиці, як не вулиці, то шаги, як не шаги, то вишиванка та мова з гинями та іншою чухньою. Все тільки б показати бурхливу діяльність і красти.
+
0
BigBend
BigBend
19 января 2026, 18:01
#
Що і у кого вкрали НБУ, клоун?
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
19 января 2026, 18:14
#
Гріш, сота, доля — нє, виберем найтупішу назву, про яку ніхто ніколи не чув.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
