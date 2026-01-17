Исторический долг на $225 миллиардов: американская компания судится с рф из-за облигаций царских времен

В США начался беспрецедентный судебный процесс, который может изменить судьбу замороженных активов Центробанка рф. Компания Noble Capital RSD LLC подала иск против российской федерации, требуя выплаты долга по государственным облигациям, выпущенным еще Российской Империей в 1916 году.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Суть иска: долги предков и преемственность

Истец утверждает, что современная россия является юридическим наследником не только Советского Союза, но и Российской Империи. Согласно доктрине преемственности государств, россия несет ответственность за долги, которые были признаны недействительными большевиками в 1918 году.

Ключевые требования Noble Capital:

Сумма претензии: Истец требует выплаты основного долга и процентов исходя из стоимости золота. Общая сумма составляет не менее $225,8 млрд.

Компания просит суд разрешить погасить этот долг путем зачисления замороженных российских активов, которые сейчас находятся под санкциями США.

Юридическое обоснование: Noble Capital утверждает, что такое списание средств будет законной выплатой долга по облигациям, а не «незаконной конфискацией», что критически важно для международного права.

История вопроса

Облигации на сумму $25 млн были проданы американским инвесторам в декабре 1916 года из-за синдиката банков во главе с National City Bank (ныне Citibank). После революции 1917 года СССР отказался их оплачивать.

Noble Capital приводит примеры, когда россия уже выплачивала подобные долги:

В 1986 году россия рассчиталась с британскими владельцами царских облигаций в обмен на доступ к рынкам капитала Великобритании.

В 1996 году: Аналогичное соглашение на $400 млн было заключено с Францией. Однако владельцы облигаций из США до сих пор не получили никаких выплат.

Замороженные активы как источник выплат

Иск направлен против четырех ответчиков: российской федерации, Министерства финансов россии, Центрального банка рф и Фонда национального благосостояния.

Noble Capital призывает суд:

Запретить россии любой вывод или мобилизацию замороженных активов в США до полного расчета.

Назначить специальное доверенное лицо (equitable receiver) для контроля этих активов.

Из материалов дела следует, что ответчикам сообщили о рассмотрении иска 1 октября 2025 года, а суд продлил российской стороне срок для подачи ответа до 29 января 2026 года.

Замороженные активы рф

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года ряд стран заморозили значительные объемы российских суверенных активов. Европейский Союз заблокировал 210 млрд евро, из которых около 193 млрд евро хранятся в Euroclear.

Читайте также: Доход Euroclear от замороженных активов россии составил 3,9 млрд евро в 2025 году

Почему это важно?

Это дело может стать легальным механизмом передачи замороженных миллиардов рф в пользу американских субъектов без нарушения норм международного права по иммунитету государственной собственности. Если суд поддержит Noble Capital, это создаст мощный прецедент для других кредиторов и, вероятно, откроет путь к использованию этих средств в пользу Украины как части возмещения ущерба.