Глобальное богатство обновило рекорд: где теперь хранят деньги богачи

Согласно последнему отчету Boston Consulting Group о глобальном богатстве, мировое финансовое богатство выросло на 10,7% до рекордных 333 триллионов долларов , что является самым быстрым ростом с 2021 года, пишет Euronews.

Кто удерживает основную часть средств

Северная Америка и Западная Европа по-прежнему удерживают основную часть этих денег, а определяющим событием года стало соперничество за статус между двумя устоявшимися центрами: Гонконг обогнал Швейцарию как крупнейший в мире центр трансграничного бронирования, каждый из которых имеет около $2,9 триллиона международных активов.

Однако самыми быстрорастущими источниками нового богатства уже не являются Нью-Йорк, Лондон или Цюрих. Они все чаще встречаются в Мумбаи, Джакарте, Эр-Рияде, Хошимине и Сан-Паулу.

По данным BCG, развивающиеся рынки, включая Китай, намерены создать примерно $12 триллионов дополнительного финансового богатства к 2030 году.

Прогнозируется, что сегмент состоятельных и выше среднего уровня жизни — домохозяйства, владеющие финансовыми активами стоимостью более 250 000 долларов США — будет расти примерно на 8% ежегодно, создавая более одного миллиона новых долларовых миллионеров к концу десятилетия.

Новая география богатства

В отличие от предыдущих бумов богатства, этот не ограничивается одной страной или регионом.

Ожидается, что на Индию придется наибольшая доля нового создания богатства, добавив более $2 триллионов к 2030 году. Прогнозируется, что Бразилия сгенерирует примерно $1 триллион, а Мексика может добавить еще $600 миллиардов.

Однако эта история выходит далеко за пределы крупнейших экономик.

Вьетнам, Индонезия, Саудовская Аравия и несколько стран Персидского залива генерируют богатство темпами, которые не уступают многим развитым странам или даже превосходят их. Эту тенденцию делает примечательной не только ее масштаб, но и широта охвата.

Богатство в мире больше не создается преимущественно в нескольких западных финансовых центрах. Новые состояния одновременно появляются в Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

Для инвесторов, частных банков и брендов класса люкс это имеет простое значение: будущие клиенты все чаще будут приходить из мест, которые исторически находились за пределами традиционных центров мировых финансов.

Рост числа сверхбогатых

Отчет Knight Frank о богатстве за 2026 год дает представление о том, как быстро происходят изменения на самой вершине лестницы богатства.

Число сверхбогатых людей в Индии — тех, чьи активы превышают $30 миллионов — выросло на 63% в период с 2021 по 2026 год и, по прогнозам, к 2031 году превысит 25 000.

Консалтинговая компания описывает Индию как экономику, развивающуюся от предпринимательского динамизма к рынку, поддерживаемому более глубокими фондами капитала, более сложными финансовыми рынками и растущим классом глобально связанных основателей и инвесторов.

Однако Индия не является самым быстрорастущим рынком.

Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет в Индонезии будет наблюдаться самый сильный рост числа сверхбогатых людей в мире — 82%. По прогнозам, Саудовская Аравия и Польша вырастут более чем на 60%, тогда как во Вьетнаме ожидается рост, приближающийся к 60%.

Регион Персидского залива становится все более важным центром богатства сам по себе.

Доля Ближнего Востока в мировом сверхбогатом населении выросла с 2,4% до 3,1% за последние пять лет, тогда как, по прогнозам, Саудовская Аравия зафиксирует самый быстрый рост числа миллиардеров в мире до 2031 года.

В частности, миллиардеры рассеиваются. Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас принимает больше людей, чем любой другой, опережая Северную Америку, что является тихим переломом старой иерархии.

Для Knight Frank смена поколений является частью привлекательности.

Молодые богачи Азии, говорит Кристин Ли, руководитель отдела исследований компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «более чувствительны к инновациям, технологиям и демографии», и это определяет, куда они инвестируют.

Мумбаи показывает, как выглядит бум

Немногие города иллюстрируют трансформацию лучше, чем Мумбаи.

Knight Frank описывает финансовую столицу Индии как «внутреннего гиганта», рост которого обусловлен преимущественно внутренним богатством, а не иностранным капиталом.

Цены на элитную жилую недвижимость выросли на 8,7% в 2025 году, чему способствовал рост экономики почти на 40% за последние пять лет. Спрос на элитное жилье вырос, и в течение года было зарегистрировано десятки сделок на сумму более 5 миллионов долларов.

В отличие от многих мировых рынков элитной недвижимости, бум в Мумбаи подпитывается местными предпринимателями, основателями технологических компаний, промышленниками и инвесторами.

«Мумбаи обладает огромным потенциалом роста», — сказала Анкита Суд, национальный директор по исследованиям Knight Frank India, указывая на стабильный рост продаж суперпремиум-класса.

Город все больше напоминает то, чем были Нью-Йорк, Лондон и Гонконг на предыдущих этапах создания богатства: магнит для внутреннего капитала и амбиций.

Вопросы на следующее десятилетие

Цифры указывают на одно направление: центр тяжести в создании глобального богатства смещается с рынков, которые его давно определяли.

Однако станет ли это долгосрочным перераспределением мирового богатства, остается неизвестным.

Геополитическая напряженность, фрагментация торговли, энергетические потрясения и растущая политическая реакция на концентрацию богатства могут изменить траекторию развития.

Конфликт на Ближнем Востоке уже напомнил инвесторам, как быстро могут меняться экономические предположения.

Однако пока тенденция безошибочна.

Самые богатые страны мира могут по-прежнему удерживать большую часть сегодняшних денег. Но все большая доля завтрашнего богатства будет создаваться где-то еще.