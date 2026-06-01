1 июня 2026, 8:00 Читати українською

В Украине завершилась госпрограмма кешбека на горючее. Сколько украинцев воспользовалось

В Украине 31 мая завершилась государственная программа кешбека на горючее. За время ее действия поддержкой воспользовались почти 2,3 млн украинцев. Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельском хозяйстве.

Программа кэшбека на горючее

Программа действовала с 20 марта и была ориентирована, прежде всего, на владельцев автомобилей массового сегмента. По данным ведомства, 91% пользователей являлись владельцами бюджетных автомобилей с небольшим объемом двигателя.

В программу присоединились более 220 операторов автозаправочных станций — от крупных сетей до локальных АЗС.

«За чуть более двух месяцев работы программы 2,3 млн украинцев получили кешбек от государства. Это подтверждает высокую востребованность такого инструмента поддержки в период ценового шока», — заявил замминистра Виталий Киндратов.

Кешбек начислялся автоматически при безналичной оплате горючего. Размер компенсации составил 15% на дизельное топливо, 10% — на бензин и 5% — на сжиженный газ.

В министерстве подчеркнули, что программа изначально рассматривалась как временный антикризисный инструмент и завершается в соответствии с утвержденными сроками.

Накопленные средства кэшбека на топливо можно использовать до 30 июня 2026 включительно. После этого неиспользованные остатки будут возвращены в государственный бюджет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

Ivt Kommandor
1 июня 2026, 8:28
І скільки втратив бюджет на цей «атракціон невіданой щедрості»?
JWT
1 июня 2026, 9:08
Якщо генеруєте картинки через ШІ, то хочаб дивіться що там… пістолет в салон ллє паливо?
