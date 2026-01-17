Дороже золота: SSD-накопители большой емкости стали дефицитным товаром из-за бума ИИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 января 2026, 11:15 Читати українською

Дороже золота: SSD-накопители большой емкости стали дефицитным товаром из-за бума ИИ

На рынке компьютерных комплектующих сложилась парадоксальная ситуация: высокопроизводительные NVMe SSD-накопители теперь стоят дороже золота аналогичного веса. Из-за острого дефицита чипов, спровоцированного развитием искусственного интеллекта, цены на диски объемом 4 ТБ и 8 ТБ взлетели до исторических максимумов. Об этом сообщает Tom's Hardware.

Дороже золота: SSD-накопители большой емкости стали дефицитным товаром из-за бума ИИ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

SSD против золота

Аналитики сравнили вес накопителей формата M.2 (без радиаторов) с текущей рыночной стоимостью золота. Результаты впечатляют:

  • Вес: Средний накопитель на 8 ТБ весит около 8,2 г.
  • Золото: При цене $148 за грамм (на январь 2026 года), восемь граммов чистого золота стоят примерно $1 184.
  • SSD: Средняя цена накопителя на 8 ТВ составляет около $1 476, а за флагманские модели просят еще больше.

Таким образом, в пересчете на вес, современный SSD на 8 ТВ уже официально дороже золота. Модели на 4 ТВ также быстро приближаются к этой отметке.

Почему цены растут?

Основной причиной роста цен эксперты называют «кремниевый голод». Производители полупроводников перенаправляют мощности на изготовление чипов для ИИ-серверов, что создает дефицит памяти NAND (тип энергонезависимой памяти, используемой почти во всех современных устройствах для хранения данных) для обычных потребителей.

Наиболее заметный рост цен наблюдается в продукции компании Western Digital (SanDisk), фактически возглавляющей ценовой рейтинг. Конкуренты, такие как Samsung и Corsair, пока держат цены в диапазоне $600-$800 за скоростные модели на 4 ТБ (например, Samsung 9100 Pro или MP700 Elite), однако запасы старого товара на складах иссякают.

Читайте также: Видеокарты начали продавать «по талонам»

Что будет с ценами дальше?

Графики ценового трекера PCPartPicker показывают «вертикальный» рост стоимости накопителей за последние два месяца. Серая зона на графиках — распределение цен — свидетельствует о том, что дешевые предложения исчезают с рынка за считанные часы.

Главные выводы для пользователей:

  • Дефицит усугубляется: Высокопроизводительные диски вскоре могут оказаться недоступными.
  • 4 ТВ — следующий этап: Если вы планировали апгрейд, специалисты советуют покупать диски на 4 ТВ немедленно, пока они не сравнялись в цене с золотом.
  • Бюджетные модели тоже дорожают: даже медленные диски для массового хранения данных по цене около $500 долго не задержатся на полках магазинов.

Напомним

«Минфин» писал, что в понедельник, 12 января, цена на золото впервые в истории пересекла психологическую отметку в $4 600 за тройскую унцию. Параллельно серебро установило новый исторический рекорд стоимости.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами