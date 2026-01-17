Дороже золота: SSD-накопители большой емкости стали дефицитным товаром из-за бума ИИ

На рынке компьютерных комплектующих сложилась парадоксальная ситуация: высокопроизводительные NVMe SSD-накопители теперь стоят дороже золота аналогичного веса. Из-за острого дефицита чипов, спровоцированного развитием искусственного интеллекта, цены на диски объемом 4 ТБ и 8 ТБ взлетели до исторических максимумов. Об этом сообщает Tom's Hardware.

SSD против золота

Аналитики сравнили вес накопителей формата M.2 (без радиаторов) с текущей рыночной стоимостью золота. Результаты впечатляют:

Вес: Средний накопитель на 8 ТБ весит около 8,2 г.

Золото: При цене $148 за грамм (на январь 2026 года), восемь граммов чистого золота стоят примерно $1 184.

SSD: Средняя цена накопителя на 8 ТВ составляет около $1 476, а за флагманские модели просят еще больше.

Таким образом, в пересчете на вес, современный SSD на 8 ТВ уже официально дороже золота. Модели на 4 ТВ также быстро приближаются к этой отметке.

Почему цены растут?

Основной причиной роста цен эксперты называют «кремниевый голод». Производители полупроводников перенаправляют мощности на изготовление чипов для ИИ-серверов, что создает дефицит памяти NAND (тип энергонезависимой памяти, используемой почти во всех современных устройствах для хранения данных) для обычных потребителей.

Наиболее заметный рост цен наблюдается в продукции компании Western Digital (SanDisk), фактически возглавляющей ценовой рейтинг. Конкуренты, такие как Samsung и Corsair, пока держат цены в диапазоне $600-$800 за скоростные модели на 4 ТБ (например, Samsung 9100 Pro или MP700 Elite), однако запасы старого товара на складах иссякают.

Что будет с ценами дальше?

Графики ценового трекера PCPartPicker показывают «вертикальный» рост стоимости накопителей за последние два месяца. Серая зона на графиках — распределение цен — свидетельствует о том, что дешевые предложения исчезают с рынка за считанные часы.

Главные выводы для пользователей:

Дефицит усугубляется: Высокопроизводительные диски вскоре могут оказаться недоступными.

4 ТВ — следующий этап: Если вы планировали апгрейд, специалисты советуют покупать диски на 4 ТВ немедленно, пока они не сравнялись в цене с золотом.

Бюджетные модели тоже дорожают: даже медленные диски для массового хранения данных по цене около $500 долго не задержатся на полках магазинов.

«Минфин» писал, что в понедельник, 12 января, цена на золото впервые в истории пересекла психологическую отметку в $4 600 за тройскую унцию. Параллельно серебро установило новый исторический рекорд стоимости.