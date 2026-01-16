Multi от Минфин
українська
16 января 2026, 13:39

На 1 квартал 2026 гїмы имеем достаточно международных средств обеспечения всех гарантированных государством выплат — Председатель бюджетного Комитета ВР

Украина полностью обеспечена финансовым ресурсом для выполнения социальных обязательств в начале года, несмотря на сложную ситуацию в энергетике и задержки некоторых партнеров. Об этом по итогам встречи с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой заявила глава Комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Украина полностью обеспечена финансовым ресурсом для выполнения социальных обязательств в начале года, несмотря на сложную ситуацию в энергетике и задержки некоторых партнеров.
Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Финансовая «подушка» на зиму

По словам главы Комитета, правительство и парламент заранее готовились к возможным паузам в поступлении помощи.

«На 1 квартал 2026 года мы имеем достаточно международных средств для покрытия дефицита бюджета и обеспечения всех выплат, гарантированных государством», — подчеркнула Подласа.

В то же время, она отметила, что скорейшее утверждение новой программы сотрудничества на заседании Совету директоров МВФ остается критическим, поскольку именно это решение «разблокирует» основные потоки финансирования от МВФ и Европейского Союза.

Переговоры по реформам: НДС и посылки

Главным вызовом в диалоге с Фондом остаются предварительные условия (prior actions). Роксолана Пидласа назвала наиболее дискуссионные вопросы, которые вызывают сопротивление в Верховной Раде:

  • Налогообложение посылок: отмена действующих льгот.
  • Налоги для ФЛП: введение НДС для физических лиц-предпринимателей.

Читайте также: Для утверждения новой программы с МВФ нужно только внесение законопроекта о НДС для ФЛП, а не его принятие — Георгиева

Украинская сторона пытается убедить МВФ смягчить эти требования, аргументируя это сверхтяжелыми условиями для бизнеса.

«Мы привели аргументы за ослабление этих требований (это возможно ДО утверждения программы сотрудничества советом директоров) — в частности, что отсутствие света, отопление и постоянные обстрелы не способствуют ведению бизнеса», — сообщила председатель Комитета.

Читайте также: Новая программа МВФ для Украины: февраль как ориентир и условия «prior actions»

Выполнение обязательств

На сегодняшний день бюджетный Комитет уже обеспечил выполнение одного из четырех ключевых условий — принятие Государственного бюджета на 2026 год. В целом с 2023 года Комитет успешно реализовал 8 «структурных маяков» Фонда.

Пидласса поблагодарила Кристалину Георгию за визит и заявила, что диалог будет продолжаться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
red162
red162
16 января 2026, 15:24
#
Оце в них задоволенні лиця, буде що вкрасти.
