На 1 квартал 2026 гїмы имеем достаточно международных средств обеспечения всех гарантированных государством выплат — Председатель бюджетного Комитета ВР

Украина полностью обеспечена финансовым ресурсом для выполнения социальных обязательств в начале года, несмотря на сложную ситуацию в энергетике и задержки некоторых партнеров. Об этом по итогам встречи с директором-распорядительницей МВФ Кристиной Георгиевой заявила глава Комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Финансовая «подушка» на зиму

По словам главы Комитета, правительство и парламент заранее готовились к возможным паузам в поступлении помощи.

«На 1 квартал 2026 года мы имеем достаточно международных средств для покрытия дефицита бюджета и обеспечения всех выплат, гарантированных государством», — подчеркнула Подласа.

В то же время, она отметила, что скорейшее утверждение новой программы сотрудничества на заседании Совету директоров МВФ остается критическим, поскольку именно это решение «разблокирует» основные потоки финансирования от МВФ и Европейского Союза.

Переговоры по реформам: НДС и посылки

Главным вызовом в диалоге с Фондом остаются предварительные условия (prior actions). Роксолана Пидласа назвала наиболее дискуссионные вопросы, которые вызывают сопротивление в Верховной Раде:

Налогообложение посылок: отмена действующих льгот.

Налоги для ФЛП: введение НДС для физических лиц-предпринимателей.

Украинская сторона пытается убедить МВФ смягчить эти требования, аргументируя это сверхтяжелыми условиями для бизнеса.

«Мы привели аргументы за ослабление этих требований (это возможно ДО утверждения программы сотрудничества советом директоров) — в частности, что отсутствие света, отопление и постоянные обстрелы не способствуют ведению бизнеса», — сообщила председатель Комитета.

Выполнение обязательств

На сегодняшний день бюджетный Комитет уже обеспечил выполнение одного из четырех ключевых условий — принятие Государственного бюджета на 2026 год. В целом с 2023 года Комитет успешно реализовал 8 «структурных маяков» Фонда.

Пидласса поблагодарила Кристалину Георгию за визит и заявила, что диалог будет продолжаться.