15 января 2026, 15:07

Активы BlackRock достигли рекордных $14 триллионов

Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock завершила 2025 год с потрясающими результатами. Благодаря стремительному ралли на фондовых рынках и массовому притоку капитала в индексные фонды объем активов под управлением компании (AUM) достиг исторического максимума — $14,04 трлн. Об этом сообщает Reuters.

Активы BlackRock достигли рекордных $14 триллионов

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Финансовые результаты за четвертый квартал

Отчетность за последние три месяца 2025 года свидетельствует о значительном росте доходности:

  • Скорректированная чистая прибыль: выросла до $2,18 млрд (против $1,87 млрд годом ранее).
  • Прибыль на акцию: составила $13,16, что значительно превышает показатель в прошлом году ($11,93).

Главные драйверы роста

Успеху BlackRock способствовали три ключевых фактора, господствовавших на рынке США в конце года:

  • Бум ИИ и экономический рост Оптимизм вокруг искусственного интеллекта и стабильная экономика США подтолкнули инвесторов вкладывать деньги в акции.
  • Изменение политики ФРС: Поскольку инфляция замедлилась, Федеральная резервная система заняла более мягкую позицию. Это спровоцировало огромный приток средств в продукты с фиксированной доходностью (облигации) — $83,77 млрд за квартал.
  • Популярность ETF: Основным двигателем роста остаются биржевые инвестиционные фонды (ETF). Инвесторы все чаще выбирают эти инструменты из-за их низкой стоимости и прозрачности. Чистый приток долгосрочных инвестиций за квартал составил $267,8 млрд.

Читайте также: Трамп рассматривает топ-менеджера BlackRock на должность главы ФРС

За год активы BlackRock выросли почти на $2,5 трлн (с $11,55 трлн в конце 2024-го). Несмотря на такие рекордные цифры, акции самой BlackRock за 2025 год выросли всего на 4,4%, несколько отставая от общих темпов роста индекса S&P 500.

Аналитики объясняют это тем, что инвесторы больше сосредотачивались на технологических гигантах, хотя финансовое состояние самого инвестиционного холдинга остается непреклонным.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
