В Киев, впервые за три года, приехала директор МВФ

15 января в Украину на переговоры прибыли глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Что известно о визите

Ожидается, что во время визита руководитель МВФ проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным и бизнесом.

Напомним

Последний раз Георгиева была в Украине в феврале 2023 года.

В ноябре 2025 года Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала официальные дискуссии с представителями властей Украины по созданию новой программы расширенного финансирования (EFF). Украина стремится заменить действующую программу, поскольку ее средства почти исчерпаны, а сама программа была ориентирована на послевоенное восстановление, в то время как война продолжается.

Украина спешит согласовать новую четырехлетнюю программу, поскольку средства по действующей программе расширенного финансирования на $15,6 миллиарда, принятой в марте 2023 года, почти исчерпаны. Запрос на новую программу премьер-министр Юлия Свириденко направила МВФ еще 9 сентября.

Как ранее объяснял глава НБУ Андрей Пышный, действующая программа, действующая до 2027 года, значительно фокусируется на послевоенном восстановлении, но поскольку война продолжается, Украине нужно новое соглашение, адаптированное к реалиям «военного бюджета».