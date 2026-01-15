Всемирный банк ухудшил прогноз восстановления экономики Украины

Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики Украины в этом году стабилизируется на уровне 2%, согласно базовому сценарию, который предполагает, что вторжение россии будет продолжаться до конца года. Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в банке

«Если предположить, что к 2027 году будет введен режим прекращения огня, ожидается, что рост вырастет до 4% в 2027 году, что на 0,5 процентного пункта ниже июньского прогноза, отражающего продолжение высокого распределения ресурсов, связанных с обороной, на фоне постоянной неопределенности».

Там подчеркнули, что инвестиции в восстановление прогнозируются как основной двигатель роста.

Читайте: Глобальный финансовый кризис: почему риски для Украины в 2026 году выше, чем в 2008-м

В то же время Всемирный банк повысил свой прогноз глобального роста в этом году, заявив, что мировая экономика оказалась удивительно устойчивой к потрясениям перед лицом «исторической» эскалации торговой напряженности.

Напомним

Как писал ранее Минфин, экономический рост Украины в 2026 году останется на уровне 2025-го, составив 2%, тогда как ускорение до 5% прогнозируется в 2027 году.