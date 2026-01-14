Multi от Минфин
14 января 2026, 16:05 Читати українською

Власти уверяют: супермаркеты работают стабильно, перебои носят точечный характер

Торговые сети Украины работают стабильно и обеспечивают бесперебойную поставку продукции, несмотря на энергетические атаки со стороны врага и сложные погодные условия. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Тарас Высоцкий.

Торговые сети Украины работают стабильно и обеспечивают бесперебойную поставку продукции, несмотря на энергетические атаки со стороны врага и сложные погодные условия.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорят в Минэкономики

По его словам, отдельные временные закрытия магазинов носят исключительно точечный и технический характер. Они связаны преимущественно с аварийными отключениями электроэнергии или краткосрочными сбоями в работе генераторов, в частности из-за сильных морозов.

Такие случаи не влияют на всеобщую доступность товаров и не создают рисков для потребителей.

Читайте также: Хлебопекари рассказали, какая ситуация с поставками хлеба в Киеве и области

«Минэкономика находится на постоянной связи со всеми торговыми сетями. Заблаговременно согласованы четкие алгоритмы действий на случай отсутствия электроэнергии, порядок информирования покупателей и возобновление работы магазинов. Временные закрытия носят чисто технический характер. Проблем со снабжением продукции нет, потребитель не пострадает. Сети достаточно разветвлены, поэтому даже в случае временной паузы в работе отдельного магазина всегда есть доступная альтернатива», — подчеркнул Высоцкий.

Ажиотажа нет

По данным Минэкономики, ажиотажный спрос или дефицит товаров не зафиксирован. Украинцы с учетом почти четырех лет войны подготовлены, а все социально важные продукты системно и вовремя доставляются к торговым точкам.

Помимо продажи товаров, торговые сети расширяют список услуг для населения. Во многих супермаркетах посетители могут подзарядить мобильные устройства, воспользоваться стабильной связью, разогреть еду или временно находиться в теплом помещении. Значительная часть магазинов оборудована альтернативными каналами связи.

Читайте: Novus и «Сільпо» приостанавливают работу части своих супермаркетов в Киеве и области

Заместитель Министра отметил, что работа на резервном питании влияет на затраты как производителей, так и ритейла, однако в нынешних условиях это не оказывает критического влияния на конечные цены для потребителей.

Минэкономики продолжает ежедневный мониторинг ситуации и находится в постоянном диалоге с торговыми сетями и производителями, чтобы гарантировать украинцам беспрепятственный доступ к продовольствию и необходимым услугам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
