Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение общей мобилизации еще на 90 суток.
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до мая 2026 года
Что предлагает Зеленский
Согласно документам, предлагается продлить с 5 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации в Украине. То есть, до 3 мая 2026 года включительно.
Законопроекты уже поступили на рассмотрение Рады. В случае утверждения, они продолжат действующие меры безопасности и мобилизационные процессы в Украине.
Таким образом, после голосования в парламенте, это будет уже 18-е продолжение данного правового режима с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.
