12 января 2026, 11:44 Читати українською

Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до мая 2026 года

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение общей мобилизации еще на 90 суток.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие продление срока действия военного положения и проведение общей мобилизации еще на 90 суток.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто предлагает ЗеленскийСогласно документам, предлагается продлить с 5 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации в Украине.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что предлагает Зеленский

Согласно документам, предлагается продлить с 5 часов 30 минут 3 февраля 2026 года на 90 суток срок действия военного положения и мобилизации в Украине. То есть, до 3 мая 2026 года включительно.

Законопроекты уже поступили на рассмотрение Рады. В случае утверждения, они продолжат действующие меры безопасности и мобилизационные процессы в Украине.

Таким образом, после голосования в парламенте, это будет уже 18-е продолжение данного правового режима с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 9

+
+27
EconomistPetya
EconomistPetya
12 января 2026, 12:21
#
Не удивительно и едва ли стоит отдельной новости. Пока российские войска на территории Украины, все понимают что военное положение необходимо для эффективной обороны и мобилизации.
+
+90
TAN72
TAN72
12 января 2026, 12:38
#
До последнего Украинца.🤔
+
0
yarg
yarg
12 января 2026, 12:46
#
Да. Путин сказал что и сбежавших в Польшу достанет
+
0
Rodion21
Rodion21
12 января 2026, 12:55
#
А сбежавших в Израиль ?
+
0
yarg
yarg
12 января 2026, 14:05
#
Українців- дістануть. Євреїв- ні. Там їхня хатка
+
0
BigBend
BigBend
12 января 2026, 12:57
#
Як справи у Купянську, русня?
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
12 января 2026, 12:59
#
Як все починалось:
«14.02.2022 14:13
Відсьогодні на контрольних пунктах в'їзду-виїзду „Каланчак“ і „Чонгар“ доступні безоплатні автобусні перевезення.»
+
0
yarg
yarg
12 января 2026, 14:06
#
А зараз пусті стоять, заміновані…
+
0
R S
R S
12 января 2026, 14:22
#
Не удивительно.
В этом году ЕС даст очередной кредит на 90 ярдов.
Значит В П будет продляться в 2026 и 2027 годах.
