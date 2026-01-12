Multi от Минфин
12 января 2026, 8:28

Лидер Ирана мог начать вывоз золота в россию из-за массовых протестов — СМИ

Российские военно-транспортные самолеты стали совершать частые рейсы в Тегеран с начала массовых протестов, которые распространяются по Ирану и грозят потерей власти нынешнему режиму. Россия может предоставлять ему военно-техническую поддержку и одновременно готовить эвакуацию верховного лидера с ближайшими помощниками, включая вывоз золота. Об этом пишет Air Cargo Week.

Российские военно-транспортные самолеты стали совершать частые рейсы в Тегеран с начала массовых протестов, которые распространяются по Ирану и грозят потерей власти нынешнему режиму.
Фото: лидер Ирана аятолла Али Хаменей

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Помощь рф

В период с 27 декабря 2025 года по 1 января 2026 года самолеты ИЛ-76ТД под видом гражданских бортов выполняли регулярные рейсы из Минеральных Вод в Тегеран, пролетая над Кавказом и избегая воздушного пространства, контролируемого странами НАТО, пишет издание.

Это не случайные чартерные перевозки, а целенаправленную деятельность, на что указывает повторное использование одних и тех же воздушных судов и то, что операторы отдают очевидный приоритет скорости и надежности перевозок над их экономической эффективностью, указывает издание:

«Решение осуществлять многочисленные рейсы вместо одного консолидированного перемещения грузов соответствует доктрине военной логистики».

Читайте также: Мадуро тайно вывез 127 тонн золота в Швейцарию, чтобы его переплавить

Протесты в Иране

Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря и с тех пор распространились по многим городам. Непосредственным поводом стало падение курса риала до рекордного минимума. На этом фоне появились сообщения о подготовке бегства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Москву и вывоза им золота.

Депутат британского парламента Том Тьюгендхат сообщил в четверг, что поступают сообщения о приземлении российских грузовых самолетов в Тегеране и вывозе из страны большого количества золота.

«Мы также наблюдаем прилет в Тегеран российских грузовых самолетов, предположительно с оружием и боеприпасами, и слышим сообщения о вывозе из Ирана большого количества золота», — цитирует его оппозиционное издание Iran International, работающее в Великобритании.

Читайте также: Глава Ц Б Ирана подал в отставку из-за роста курса доллара

Тьюгендхат попросил правительство Великобритании прокомментировать эту информацию, которая, по его словам, может свидетельствовать о подготовке «к жизни после падения» исламского режима в Иране. Замминистра иностранных дел Хэмиш Фэлконер, отвечающий за Ближний Восток и Северную Африку, заявил, что «не готов предоставить подробную информацию» по этому поводу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
