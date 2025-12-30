Глава ЦБ Ирана подал в отставку из-за роста курса доллара

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку на фоне ослабления национальной валюты , заявил заместитель главы президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи, его слова приводит Nour News.

Крупнейшее падение риала

Сообщения об отставке действующего главы Центрального банка Ирана появились на фоне резкого ослабления национальной валюты.

По данным Reuters, в понедельник, 29 декабря, иранский риал обновил исторический минимум, опустившись на открытом рынке примерно до 1,39 млн риалов за доллар США. Обесценение валюты происходит на фоне высокой инфляции, санкционного давления и недавних шагов по экономической либерализации страны, отмечает агентство.

Из-за падения риала в стране также начались протестные акции. По данным ILNA (Iranian Labour News Agency), в последние дни в столице фиксировались забастовки и закрытие торговых точек, в том числе на рынке и в ряде крупных торговых центров