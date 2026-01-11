В первую рабочую неделю 2026 года Национальный банк Украины (НБУ) продолжил активную поддержку курса национальной валюты, продавая доллары из резервов. За 5−8 января регулятор продал на межбанковском рынке 712 миллионов долларов США, при этом не осуществив ни одной операции по покупке валюты. Об этом свидетельствуют официальные данные НБУ.
НБУ потратил более $700 млн за первую неделю нового года, пытаясь поддержать гривну
Только продажи: итоги года
Текущая ситуация на валютном рынке полностью соответствует тенденциям прошлого года. Регулятор продолжает выступать чистым продавцом валюты, удовлетворяя спрос бизнеса и населения, который превышает предложение.
Статистика за 2025 год демонстрирует масштаб дисбаланса:
- НБУ продал более 36 миллиардов долларов.
- Регулятор выкупил в резервы лишь символические 42 миллиона долларов.
То есть, как и раньше, Нацбанк либо вообще не выходит на рынок с покупкой, либо делает это в минимальных объемах, когда на рынке появляется ситуативный избыток валюты.
Борьба с девальвацией
Главная цель такой политики — сдерживание обесценивания гривны. Выходя на рынок с продажей долларов, Нацбанк гасит избыточный спрос, не позволяя курсу резко расти. Это помогает сохранять относительную стабильность финансовой системы в условиях экономической неопределенности.
Что такое «структурный дефицит» валюты
Ситуация, когда Центробанк постоянно продает валюту, называется структурным дефицитом. В условиях войны это является новой нормой для украинской экономики. Экспорт товаров (зерна, металла) существенно сократился из-за логистических проблем и разрушений, поэтому валюты в страну поступает меньше, чем нужно импортерам для закупки топлива, лекарств, оружия и других товаров.
Нацбанк закрывает эту «дыру» за счет резервов. В свою очередь, эти резервы пополняются благодаря международной финансовой помощи от партнеров (ЕС, США, МВФ). Фактически, НБУ конвертирует полученную западную помощь в рыночное предложение валюты, чтобы украинский бизнес мог работать, а курс не взлетел в космос.
Напомним, что на прошлой неделе официальные курсы доллара и евро установили новые рекорды: евро пробил психологическую отметку в 50 гривен, а доллар впервые был оценен в 43 гривны.
