НБУ потратил более $700 млн за первую неделю нового года, пытаясь поддержать гривну

В первую рабочую неделю 2026 года Национальный банк Украины (НБУ) продолжил активную поддержку курса национальной валюты , продавая доллары из резервов. За 5−8 января регулятор продал на межбанковском рынке 712 миллионов долларов США, при этом не осуществив ни одной операции по покупке валюты. Об этом свидетельствуют официальные данные НБУ.

Только продажи: итоги года

Текущая ситуация на валютном рынке полностью соответствует тенденциям прошлого года. Регулятор продолжает выступать чистым продавцом валюты, удовлетворяя спрос бизнеса и населения, который превышает предложение.

Статистика за 2025 год демонстрирует масштаб дисбаланса:

НБУ продал более 36 миллиардов долларов.

Регулятор выкупил в резервы лишь символические 42 миллиона долларов.

То есть, как и раньше, Нацбанк либо вообще не выходит на рынок с покупкой, либо делает это в минимальных объемах, когда на рынке появляется ситуативный избыток валюты.

Борьба с девальвацией

Главная цель такой политики — сдерживание обесценивания гривны. Выходя на рынок с продажей долларов, Нацбанк гасит избыточный спрос, не позволяя курсу резко расти. Это помогает сохранять относительную стабильность финансовой системы в условиях экономической неопределенности.

Что такое «структурный дефицит» валюты

Ситуация, когда Центробанк постоянно продает валюту, называется структурным дефицитом. В условиях войны это является новой нормой для украинской экономики. Экспорт товаров (зерна, металла) существенно сократился из-за логистических проблем и разрушений, поэтому валюты в страну поступает меньше, чем нужно импортерам для закупки топлива, лекарств, оружия и других товаров.

Нацбанк закрывает эту «дыру» за счет резервов. В свою очередь, эти резервы пополняются благодаря международной финансовой помощи от партнеров (ЕС, США, МВФ). Фактически, НБУ конвертирует полученную западную помощь в рыночное предложение валюты, чтобы украинский бизнес мог работать, а курс не взлетел в космос.

Напомним, что на прошлой неделе официальные курсы доллара и евро установили новые рекорды: евро пробил психологическую отметку в 50 гривен, а доллар впервые был оценен в 43 гривны.

