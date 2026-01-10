Multi от Минфин
українська
10 января 2026, 15:15

Украина заняла первое место в Европе по уровню инфляции в 2025 году

Несмотря на глобальную тенденцию к замедлению роста цен, Украина оказалась среди государств с самыми высокими показателями инфляции. По итогам 2025 года потребительские цены в стране выросли на 12,6%, что позволило ей занять 20-е место в мировом антирейтинге инфляции. Об этом сообщает портал Visual Capitalist со ссылкой на отчет Международного валютного фонда (МВФ).

Несмотря на глобальную тенденцию к замедлению роста цен, Украина оказалась среди государств с самыми высокими показателями инфляции.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Мировые тенденции и позиция Украины

В целом в мире средний уровень инфляции упал до 4,2%. Большинство стран продемонстрировали устойчивость экономики даже на фоне исторического повышения таможенных тарифов со стороны США. Однако в Украине ситуация остается сложной: показатель в 12,6% существенно превышает среднемировые значения и делает Украину лидером по темпам ускорения инфляции в Европе.

Для сравнения, в крупнейших экономиках Евросоюза инфляция уже вернулась к норме:

  • Франция — 1,1%;
  • Италия — 1,7%;
  • Германия — 2,1%.

МВФ прогнозирует, что в 2026 году глобальная инфляция продолжит снижаться до 3,7%, чему будет способствовать слабый рост цен в Китае и стабилизация в Европе.

Лидеры антирейтинга

Бесспорным лидером по обесцениванию национальной валюты стала Венесуэла. Там инфляция достигла катастрофических 269,9%. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году этот показатель может подскочить до 682% из-за политической неопределенности после отстранения от власти Николаса Мадуро и резкой девальвации боливара (местной валюты), который потерял 82,7% стоимости по отношению к доллару.

Читайте также: Урок Венесуэлы: как самая богатая страна Латинской Америки стала самой бедной

В пятерку стран с самым быстрым ростом цен также вошли:

  • Южный Судан — 97,5%;
  • Зимбабве — 89,0%;
  • Судан — 87,2%;
  • Иран — 42,4%.

Ситуация в США и Китае

В Соединенных Штатах инфляция снизилась с 3% в 2024 году до 2,7% в 2025-м. Влияние новых таможенных тарифов оказалось значительно меньше, чем опасались аналитики: они добавили к общему показателю инфляции лишь 0,5 процентного пункта.

В то же время Китай столкнулся с противоположной проблемой — дефляцией (падением цен или их отсутствующим ростом). Инфляция в Поднебесной составила 0,0%. Это связано с кризисом перепроизводства и слабым рынком труда. Ожидается, что в 2026 году цены в Китае немного вырастут (до 0,8%) благодаря государственным стимулам для поддержки потребления.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
