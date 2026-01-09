Критическая ситуация в Киеве: половина домов без тепла, многие районы получили команду сливать воду из систем

Столица Украины оказалась на грани коммунальной катастрофы после массированной атаки на критическую инфраструктуру, произошедшую ночью 9 января. По последним данным, около половины жилищного фонда города осталось без отопления в условиях значительного похолодания. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что масштабы разрушений беспрецедентны.

Заявление мэра: Эвакуация и работа в режиме ЧС

По словам главы города, почти 6 тысяч многоквартирных домов отрезаны от теплоснабжения. Также во многих районах отмечаются перебои с водой. Больницы и роддома удалось оперативно заживить от мобильных котельных.

Погодные условия в ближайшие дни будут оставаться сложными, что создает риск замерзания систем.

«Обращаюсь к жителям столицы: у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделайте это», — призвал городской голова.

Предупреждение о слиянии воды с систем

Первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Верховной Рады Алексей Кучеренко обнародовал тревожную информацию о состоянии внутридомовых сетей.

По его словам, во многих районах коммунальные службы уже получили команду сливать воду из систем отопления, чтобы предотвратить разрыв труб в случае длительного отсутствия циркуляции теплоносителя.

«Ожидаем четкую информацию от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения», — отметил депутат.

Если воду сольют из систем отопления, то смогут запустить снова только после спада морозов и выхода на плюсовую температуру.

