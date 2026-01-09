Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
9 января 2026, 12:20

Критическая ситуация в Киеве: половина домов без тепла, многие районы получили команду сливать воду из систем

Столица Украины оказалась на грани коммунальной катастрофы после массированной атаки на критическую инфраструктуру, произошедшую ночью 9 января. По последним данным, около половины жилищного фонда города осталось без отопления в условиях значительного похолодания. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что масштабы разрушений беспрецедентны.

Критическая ситуация в Киеве: половина домов без тепла, многие районы получили команду сливать воду из систем
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Заявление мэра: Эвакуация и работа в режиме ЧС

По словам главы города, почти 6 тысяч многоквартирных домов отрезаны от теплоснабжения. Также во многих районах отмечаются перебои с водой. Больницы и роддома удалось оперативно заживить от мобильных котельных.

Погодные условия в ближайшие дни будут оставаться сложными, что создает риск замерзания систем.

«Обращаюсь к жителям столицы: у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделайте это», — призвал городской голова.

Читайте также: Массированная атака на Киев: столица частично осталась без тепла, света и горячей воды

Предупреждение о слиянии воды с систем

Первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Верховной Рады Алексей Кучеренко обнародовал тревожную информацию о состоянии внутридомовых сетей.

По его словам, во многих районах коммунальные службы уже получили команду сливать воду из систем отопления, чтобы предотвратить разрыв труб в случае длительного отсутствия циркуляции теплоносителя.

«Ожидаем четкую информацию от КГГА с рекомендациями относительно дальнейших действий населения», — отметил депутат.

Если воду сольют из систем отопления, то смогут запустить снова только после спада морозов и выхода на плюсовую температуру.

Читайте также: Связь во время блекаутов: Три способа оставаться онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
0
bosyak
bosyak
9 января 2026, 12:56
#
Ще місяць протриматися.
+
0
RobinG
RobinG
9 января 2026, 13:01
#
А може й два
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
9 января 2026, 13:52
#
Ну два-три максимум
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
9 января 2026, 13:32
#
Вопрос — а почему обычная холодная вода подается или нет — а как так организовали воду в системе отопления что ее надо сливать? Сказочные люди? Там же в воду даже присадки начали добавлять?
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
9 января 2026, 13:51
#
«„Звертаюся до мешканців столиці: у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, — зробіть це“, — закликав міський голова.»

Потужно, а працювати вони як будуть?) Чи гроші на джерело живлення і тепла самі по собі в карманах ростуть?))

Треба просто більше людей всередині концтабору утримувати, нема світла, нема води, нема тепла, ще продукти і ліки залишилося прибрати і спостерігати що ж буде))

Ну, не можете ви забезпечити цим нормально людей, сенс утримувати і роздавати поради із циклу «не можете їсти хліб — їжте тістечка»))

Такі ж «поради» депутати казали мешканцям Східних областей України, аля «їдьте на Захід України», але ніхто не додає, що там їх ніхто не чекає, там ще треба знайти роботу, щоб забезпечувати всю сім`ю, включно з батьками похилого віку, плюс це безліч додаткових витрат)

Тому ці поради типу «їдьте на Захід» або «їдьте за місто» — це па ра ша))
Немає хліба — їжте тістечка)
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
9 января 2026, 14:04
#
Про учителей мовы и мовные патрули — пример ИваноФранковск…
+
0
stas12345
stas12345
9 января 2026, 14:16
#
Не подобаються поради — тоди їдьте в окопи)
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
9 января 2026, 14:20
#
Из окопа пишешь?
+
0
Віталій Семенюк
Віталій Семенюк
9 января 2026, 14:21
#
На цьому сайті сидять одні й тіж самі путіністи і по черзі то лижуть путлєру то пишуть на його мові…
Коли вже .У буде моніторити тих хто пише на мові вбивць?
