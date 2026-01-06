НБУ в декабре применил меры воздействия к пяти банковским учреждениям и шести небанковским финансовым компаниям. Причиной санкций стали нарушения в сфере финансового мониторинга и несоблюдение валютного законодательства. Регулятор выявил проблемы с проверкой клиентов, автоматизацией процессов и отчетностью. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины 6 января.
НБУ оштрафовал на миллионы банки Порошенко и Тигипко, а также Ощадбанк
Самый большой штрафник
Наибольшие финансовые взыскания регулятор наложил на АО «МИБ» (Международный инвестиционный банк). Конечным бенефициаром является Петр Порошенко. Общая сумма штрафов для этого учреждения превысила 14,5 млн грн:
- 13,5 млн грн — за ненадлежащую организацию финмониторинга. Банк не обеспечил качественную оценку рисков клиентов, не имел достаточных внутренних процедур для управления этими рисками и не предоставил своевременно информацию по запросу инспекторов НБУ. Также выявлены проблемы с системой автоматизации процессов.
- 1 млн грн — за нарушение валютного надзора. Банк не провел достаточный анализ валютных операций клиентов и пропустил определенные индикаторы сомнительных транзакций.
Значительные штрафы получили и другие известные игроки рынка:
- АО «ТАСКОМБАНК» оштрафовано на 10 млн грн. Основные претензии регулятора касаются работы с подсанкционными лицами и политически значимыми лицами (PEP). Банк не установил высокий уровень риска для клиентов, в отношении которых (или их бенефициаров) действуют санкции. Также учреждение получило письменные предупреждения за несвоевременное уведомление о значительных операциях и ошибки в отчетности.
- АО «Ощадбанк» выплатит 5,5 млн грн. Государственный банк наказан за недостатки в риск-ориентированном подходе и ненадлежащую проверку клиентов, в частности тех, кто имеет статус PEP (политически значимых лиц) и членов их семей. Кроме штрафа, банк получил письменное предупреждение за пробелы во внутренних документах.
- АО «МОТОР-БАНК» получил штраф в размере 3 млн грн за аналогичные нарушения: слабую проверку клиентов и недостатки в оценке рисков.
- АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» оштрафовано на 200 тыс. грн. Причина — нарушение запрета на разглашение информации: банк сообщил фигуранту о решении специально уполномоченного органа относительно его операций.
Источник: Минфин
На ТАЗ пох мне! Гнилое болото и кидалово с тарифами — по инициативе банка разрыв с клиентами минус 20-30%? Это незаконно!
Финмон Украины — увы — это шняга и врядли она имеет хоть какое-то отношение к правам людей!
1. Нарушение презумпции невиновности
2. Ограничение права собственности (ст. 41 Конституции Украины)
3. Право на невмешательство в личную жизнь (ст. 32 Конституции)
4. Непрозрачность и отсутствие «права на защиту»
Иерархия права: Внутренний документ банка регулирует работу сотрудников, но он не является нормативно-правовым актом для гражданина. Если регламент противоречит Гражданскому кодексу (статьи о договоре банковского счета), он ничтожен.
Ловушка на испуг: Когда поддержка «мурыжит» неделю, они проверяют вас на устойчивость. Как только банк видит, что клиент готов идти в НБУ или суд и грамотно оперирует терминами, риски для банка (штрафы от регулятора) становятся выше, чем потенциальная прибыль от ваших 30%.
Сцепка с кредитом: То, что вы не дали им «нагреться» на фоне кредита, — это двойная победа. Часто банки пытаются загнать клиента в техническую просрочку, пока «мурыжат» с финмоном, чтобы начислить еще и пени.