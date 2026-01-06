НБУ оштрафовал на миллионы банки Порошенко и Тигипко, а также Ощадбанк

НБУ в декабре применил меры воздействия к пяти банковским учреждениям и шести небанковским финансовым компаниям. Причиной санкций стали нарушения в сфере финансового мониторинга и несоблюдение валютного законодательства. Регулятор выявил проблемы с проверкой клиентов, автоматизацией процессов и отчетностью. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины 6 января.