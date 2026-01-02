Золото начало 2026 год с ростом после рекордного 60%-го прироста в прошлом году

Цены на золото выросли на азиатских торгах в пятницу — первой торговой сессии 2026 года. После рекордного итога в прошлом году ослабление доллара США и ожидание снижения процентных ставок возобновили спрос на слитки. Об этом сообщает Investing.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Цены на золото

В пятницу, 2 января, цена на спотовое золото подскочила на 1,6%, достигнув отметки в $4 378,55 за унцию. Фьючерсы в США выросли до $4 392,40.

После непродолжительного отката в последнюю неделю 2025 года рынок открылся агрессивными закупками. Ослабление доллара сделало металл дешевле для держателей других валют, что обеспечило дополнительную поддержку ценам.

Почему цены выросли на 60% в 2025 году

Прошедший год стал самым лучшим для золота за последние десятилетия. Основными драйверами роста стали:

Изменение политики ФРС: Серия снижений процентных ставок в США снизила альтернативную стоимость владения активами, не приносящими дивидендов (такими как золото).

Геополитика: Конфликты в Восточной Европе и на Ближнем Востоке поддерживали спрос на золото как на «тихую гавань».

Центробанки: Регуляторы развивающихся стран продолжали активно скупать золото для диверсификации резервов и уменьшения зависимости от доллара.

Читайте также: Золото показало лучший результат за 46 лет

Серебро и платина

Серебро и платина не отстают от лидера:

Серебро подорожало на 3% до $73,30 за унцию. В прошлом году оно взлетело почти на 150% благодаря сочетанию защитного статуса и огромного промышленного спроса (зеленая энергетика, дата-центры).

Платина выросла на 2,5% до $2 102,3. По итогам 2025 года цена на этот металл подскочила на 110%.

Рынок промышленных металлов

Медь тоже начала год в «зеленой зоне». Фьючерсы на Лондонской бирже металлов выросли до $12 549 за тонну, что отражает надежду на стабильный экономический рост в 2026 году.

Аналитики уверены, что толкающие рынок вверх прошлого года факторы остаются актуальными и в новом году.

Прогноз по золоту

Напомним, «Минфин» писал, что цена на золото может перевалить отметку $5 000 за тройскую унцию в 2026 году, если мировая экономика двинется по худшему из рассмотренных сценариев, следует из нового прогноза Всемирного совета по золоту.

По данным JP Morgan Private Bank, стремительный рост цен на золото, вероятно, приведет к тому, что стоимость металла в 2026 году поднимется выше отметки в $5000 за унцию, в основном за счет закупок со стороны центральных банков стран с развивающейся экономикой.