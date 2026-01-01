С 1 января в Украине стартовал Скрининг здоровья 40+. Как получить 2000 гривен на обследование

С 1 января в Украине стартует Скрининг здоровья 40+ — национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что предполагает программа

Руководитель Правительства подчеркнула, что программа позволит украинцам и украинкам от 40 лет и старше пройти обследование и вовремя выявлять риски хронических болезней. Стоимость скрининга покрывает государство.

Как получить

Пользователям приложения Дия от 40 лет (включительно) приглашение пройти скрининг поступит на 30-й день после дня рождения.

«Примите приглашение для участия в программе Скрининг 40+ в приложении, закажите Дия.Карту в приложении или используйте уже имеющуюся. Средства — 2000 грн — поступят на карточку в течение 7 дней. Получив их, запишитесь на скрининг в одном из медучреждений-участников программы», — говорится в сообщении.

Если у вас нет Дии, после 30-го дня со дня рождения обратитесь в банк-партнер (на данный момент — Приватбанк) для оформления пластиковой карты со специальным счетом, а затем — в ЦНАП. Обследования доступны в государственных, коммунальных и частных медучреждениях независимо от места регистрации".