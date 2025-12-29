Multi от Минфин
українська
29 декабря 2025, 17:37

Минцифры оценило рынок взяток на растаможке авто в $50 млн

По подсчетам Минцифры, рынок взяток на растаможке авто составляет 50 млн долларов. Чтобы побороть коррупцию, во-первых, нужно исключить таможенников из этого процесса, а во-вторых, Верховная Рада должна принять законопроект о растаможке авто в «Дии». Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров, пишет телеграм канал «Честные новости».

По подсчетам Минцифры, рынок взяток на растаможке авто составляет 50 млн долларов.

Растаможка авто в «Дии»

24 апреля 2024 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект № 10380 о таможенном оформлении автомобилей в «Дии».

Воспользоваться растаможкой через «Дию» смогут все физические и юридические лица, а также уполномоченные ими лица.

Растаможить в «Дии» можно будет только легковые автомобили. Грузовики, прицепы, мотоциклы и другой транспорт придется оформлять, как раньше.

Стоимость авто (на которую затем начисляются таможенные платежи) будет оцениваться автоматически. В «Дии» уже есть калькулятор. Среди критериев оценки — год выпуска, тип двигателя, его объем.

К примеру, рассчитанная «Минфином» по этому калькулятору стоимость растаможки авто 2016 года выпуска с дизельным двухлитровым двигателем составила чуть более 110 тысяч гривен (акциз — 45 861 гривен, НДС — 64 206).

В актуальном законопроекте прописано, что стоимость авто в «Дии» будет оцениваться автоматически, отталкиваясь от цен на аналогичные новые машины с учетом понижающих коэффициентов в зависимости от возраста транспортного средства.

Например, для авто, выпущенного год назад, коэффициент составит 0,92, для двухлетнего — 0,7, трехлетнего — 0,64 и т. д.

Роман Мирончук
Источник: Минфин
