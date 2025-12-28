Восстановление линий питания на ЗАЭС: Украина и рф договорились об «окне тишины»

У Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) начались критически важные ремонтные работы на линиях электропередач. Это стало возможным благодаря очередному локальному режиму прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в X.

Подробности

Цель ремонта — восстановить стабильную передачу электроэнергии между распределительными устройствами ЗАЭС и Запорожской тепловой электростанцией (ЗТЭС). Надежная внешняя питающая сеть является жизненно необходимой для систем безопасности АЭС, в частности для охлаждения реакторов.

Ключевые детали миссии:

Команда экспертов МАГАТЭ, находящаяся на станции, лично контролирует процесс ремонта.

Ожидается, что восстановительные работы будут длиться несколько дней.

Рафаэль Гросси поблагодарил обе стороны за согласие на временное «окно тишины», подчеркнув, что эти усилия направлены на предотвращение ядерной аварии во время боевых действий.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС находится под контролем русских войск с марта 2022 года. На протяжении всего времени оккупации русская федерация предпринимает попытки юридически легитимизировать свое захват объекта, являющегося прямым нарушением интернационального права.

Последние шаги российского регулятора «Ростехнадзор» международное сообщество квалифицирует как очередной этап ядерного шантажа. Такие действия агрессора существенно повышают риски радиационной безопасности не только Восточной Европы, но и всего мира.

На фоне поиска путей деэскалации со стороны США появилось предложение о внедрении формата совместного управления ЗАЭС. Эта модель предполагает привлечение трех сторон: Украины, России и Соединенных Штатов.

Однако этот план столкнулся с жесткой критикой Киева. Украина настаивает на полном выводе российских войск и возвращении станции под контроль законного оператора — Энергоатома.

«Минфин» писал, что летом 2025 года Украина возобновила электроснабжение на ЗАЭС после российского удара и блекаута.