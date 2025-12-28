Multi от Минфин
28 декабря 2025, 15:08

Германия в 2026 году: новые законы и выплаты

С началом 2026 года жизнь в Германии претерпевает существенные трансформации. Правительство вводит ряд налоговых льгот, повышает социальные стандарты, но в то же время увеличивает нагрузку на лиц с высокими доходами. Об этом сообщает Ausnews.

Германия в 2026 году: новые законы и выплаты
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Налоги и социальные взносы

Государство пытается уменьшить влияние инфляции из-за корректировки налоговой сетки:

  • Базовая льгота (Grundfreibetrag): Налогом не будут облагаться налогом доходы до 12 348 евро в год.
  • Максимальная ставка налога (42%): Начнет применяться только для тех, кто зарабатывает более 69879 евро в год.
  • Удорожание страхования Дополнительный взнос в государственное медицинское страхование вырастет до 2,9%. Также повысятся пределы начисления взносов: для медицины — до 69 750 евро, для пенсии — до 101 400 евро в год.

Работа, зарплаты и новая активная пенсия

  • Минимальная зарплата вырастет до 13,90 евро в час. Соответственно, лимит для «мини-работы» (Minijob) поднимется до 603 евро в месяц.
  • Реформа от Мерца — Вводится «активная пенсия». Пенсионеры, которые продолжают работать официально, смогут зарабатывать до 2000 евро в месяц без налогов.
  • Индексация пенсий — ожидается повышение выплат примерно на 3,7% с июля 2026 года.
  • Bürgergeld ужесточается — Помощь переименуют в «базовое обеспечение», усилят санкции для безработных, а размер выплат в 2026 году не возрастет.

Читайте также: Германия ужесточает правила для безработных. Что ждать украинцам

Поддержка семей и образование

  • Детские деньги (Kindergeld): Выплата вырастет до 259 евро в месяц на каждого ребенка.
  • Группы продленного дня: С 1 августа 2026 все первоклассники получат законное право на полный день пребывания в школе (Hort).
  • Расходы на дорогу: Налоговая скидка (Pendlerpauschale) будет составлять 38 центов за километр уже с первого километра пути, независимо от вида транспорта.

Изменения для автомобилистов

  • Налог на авто — Больше нельзя платить по частям — только единственным платежом за весь год.
  • Техосмотр (TÜV) — Наклейка на 2026 год изменит цвет на синий.
  • Электромобили — Льготы по налогу продлены до 2030 года. Планируется введение субсидии до 5 000 евро на покупку электрокара для семей с доходом до 90 000 евро (ожидает одобрения ЕС).
  • 19 января — крайний срок обмена старых бумажных водительских удостоверений.

Читайте также: Германия радикально меняет правила социальной помощи для миллионов людей

Энергетика и быт

  • Цена на выбросы CO2: Вырастет до 55−65 евро за тонну, что немного повысит цены на топливо и газ.
  • Газовая льгота: Отмена сбора за хранение газа позволит среднему домохозяйству сэкономить около 58 евро в год.
  • Рестораны: НДС на еду снизится до 7% (на напитки останется 19%).

Другие нововведения

  • Deutschlandticket — Цена на ежемесячный абонемент на проезд в общественном транспорте вырастет до 63 евро.
  • Schufa — Кредитный рейтинг станет более прозрачным и полностью цифровым.
  • Военный учет — вступит в силу закон о проверке готовности молодых мужчин к службе.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

