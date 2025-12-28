Multi от Минфин
28 декабря 2025, 15:44 Читати українською

Ни одна из базовых отраслей экономики не восстановила своего довоенного уровня — эксперт

Экономическое восстановление Украины в конце 2025 года демонстрирует сдержанную динамику, а общие показатели все еще существенно уступают показателям полномасштабного вторжения. По итогам января-ноября этого года реальный ВВП вырос на 2%, однако общий объем экономики составляет лишь 78% от уровня 2021 года. Об этом заявил академик НАН Украины и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин в своей колонке для издания «Зеркало недели» 26 декабря.

Ни одна из базовых отраслей экономики не восстановила своего довоенного уровня - эксперт
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Барьеры для экономического роста

Эксперт выделяет несколько критических факторов, тормозящих развитие страны:

  • Безопасность и энергетика: высокие военные риски и дефицит энергогенерации остаются основными вызовами для бизнеса.
  • Финансы и кадры: жесткая монетарная политика, низкая инвестиционная активность и острая нехватка трудовых ресурсов из-за миграции и мобилизации.

Состояние отраслей: промышленность под наибольшим давлением

По словам Данилишина, на сегодняшний день ни один из базовых секторов экономики не смог вернуться к довоенным показателям. Самая сложная ситуация наблюдается в промышленности, которая из-за потери производственных мощностей на оккупированных территориях и в результате обстрелов формирует наибольший отрицательный вклад в динамику ВВП.

Читайте также: Экономика Украины: эксперты ухудшили прогнозы роста ВВП на ближайшие годы

Точки относительного роста

Несмотря на общую стагнацию, некоторые сегменты показывают удовлетворительные темпы прироста в 2025 году. Преимущественно это отрасли, работающие на нужды обороны и восстановление инфраструктуры:

  • Металлургия и машиностроение: рост обусловлен производством боеприпасов и техники для ВСУ.
  • Строительство: активность поддерживается заказами на восстановление разрушенных объектов и производством стройматериалов.
  • Фармацевтика и химия демонстрируют стабильный спрос в условиях военного положения.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
