Экономическое восстановление Украины в конце 2025 года демонстрирует сдержанную динамику, а общие показатели все еще существенно уступают показателям полномасштабного вторжения. По итогам января-ноября этого года реальный ВВП вырос на 2%, однако общий объем экономики составляет лишь 78% от уровня 2021 года. Об этом заявил академик НАН Украины и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин в своей колонке для издания «Зеркало недели» 26 декабря.
Ни одна из базовых отраслей экономики не восстановила своего довоенного уровня — эксперт
Барьеры для экономического роста
Эксперт выделяет несколько критических факторов, тормозящих развитие страны:
- Безопасность и энергетика: высокие военные риски и дефицит энергогенерации остаются основными вызовами для бизнеса.
- Финансы и кадры: жесткая монетарная политика, низкая инвестиционная активность и острая нехватка трудовых ресурсов из-за миграции и мобилизации.
Состояние отраслей: промышленность под наибольшим давлением
По словам Данилишина, на сегодняшний день ни один из базовых секторов экономики не смог вернуться к довоенным показателям. Самая сложная ситуация наблюдается в промышленности, которая из-за потери производственных мощностей на оккупированных территориях и в результате обстрелов формирует наибольший отрицательный вклад в динамику ВВП.
Точки относительного роста
Несмотря на общую стагнацию, некоторые сегменты показывают удовлетворительные темпы прироста в 2025 году. Преимущественно это отрасли, работающие на нужды обороны и восстановление инфраструктуры:
- Металлургия и машиностроение: рост обусловлен производством боеприпасов и техники для ВСУ.
- Строительство: активность поддерживается заказами на восстановление разрушенных объектов и производством стройматериалов.
- Фармацевтика и химия демонстрируют стабильный спрос в условиях военного положения.
