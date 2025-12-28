За время войны мощности украинского ОПК выросли в 35 раз — эксперт

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) становится более мощным и самодостаточным, превращаясь в фундамент национальной безопасности. За период полномасштабной войны мощности украинской «оборонки» увеличились в 35 раз и по состоянию на конец 2025 года их потенциал оценивается в $35 млрд. Об этом заявил академик НАН Украины и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин в своей колонке для издания «Зеркало недели» 26 декабря.

Частный сектор как двигатель инноваций

Современная оборонная экосистема Украины насчитывает более 900 активных компаний. Характерной чертой стало доминирование частного капитала: из всего количества предприятий около 100 являются государственными, в то время как более 800 — частными. Такая структура позволяет быстрее внедрять инновации и масштабировать производство.

Технологический прорыв: ракеты и 4 миллиона дронов

По его словам, Украина официально превратилась в мирового лидера по темпам производства беспилотных систем. Текущие возможности отрасли позволяют выпускать 4 млн дронов разных типов в год. Среди других достижений 2025:

Запуск массового производства собственных крылатых ракет и инновационных ракет-дронов.

Существенное наращивание выпуска САУ «Богдана».

Увеличение производства снарядов, мин и средств РЭБ.

Финансирование и международная локализация

Данилишин также отметил, что 2025 стал рекордным по объему внутренних инвестиций в технологии. Бюджет развития ОПК, направленный на разработку и внедрение новых образцов вооружения, достиг максимальных 85 млрд. грн.

Параллельно идет активная интеграция в мировой рынок: 25 иностранных компаний, среди которых и мировые оборонные гиганты, находятся на разных стадиях локализации производства в Украине. Это позволило отечественному ОПК покрывать уже 40% материально-технических потребностей Вооруженных сил Украины.