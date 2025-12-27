Multi от Минфин
27 декабря 2025, 16:05 Читати українською

Зарплаты учителей в 2026 году: Кабмин назвал этапы повышения

Правительство обнародовало план поэтапного увеличения расходов на оплату труда педагогических работников в 2026 году. Основная цель инициативы — поддержание конкурентности профессии учителя в условиях военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Зарплаты учителей в 2026 году: Кабмин назвал этапы повышения
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Двухэтапное повышение окладов

Согласно принятому решению, рост выплат будет происходить в два этапа:

  • С января 2026 года заработная плата педагогов вырастет на 30%. В настоящее время уже распределено 91,8 млрд грн образовательной субвенции. Еще 21,4 млрд грн было перенаправлено внутри бюджета, чтобы обеспечить выплаты без увеличения общего дефицита госбюджета.
  • С сентября 2026 года запланирован второй этап повышения еще на 20%.

Ежемесячные доплаты

Отдельным пунктом предусмотрено финансирование дополнительных выплат для педагогов, работающих в сложных условиях.

  • Охват: более 409 тысяч учителей будут получать доплаты с января по август 2026 года.
  • Прифронтовые зоны: особое внимание уделено учителям в прифронтовых общинах — это около 25,5 тысячи человек.
  • Бюджет: на эти нужды в смете Министерства образования и науки заложено 10,37 млрд грн.

Качество образования и институциональные изменения

Свириденко отметила, что финансовые решения сопровождаются попытками модернизировать саму систему обучения. Министерство образования и науки (МОН) продолжает обновление программ в рамках «Новой украинской школы» (НУШ), пытаясь совместить увеличение зарплат с внедрением современных образовательных практик.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2025 года Кабинет министров увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях. Учителя начали получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4 000 грн после уплаты налогов.

Ранее Министерство финансов Украины раскритиковало предложение о повышении окладов учителей до уровня трех минимальных заработных плат, называя его «неподъемным» для бюджета и создающим рискованный прецедент.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
abredun
abredun
27 декабря 2025, 16:34
#
Це підвищення стосується тільки вчителів (освітян) середньої школи? Чи викладачів вищої школи також?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 32 незарегистрированных посетителя.
