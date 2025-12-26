Multi от Минфин
26 декабря 2025, 20:26

Обвал гривны отменяется? — Почему нацвалюта укрепилась к доллару и что будет дальше

Последняя полноценная рабочая неделя 2025 года прошла для гривны довольно неплохо. Несмотря на продолжающееся давление рф на фронтах и постоянные обстрелы нашей гражданской и энергетической инфраструктуры, нацвалюта на межбанке практически сохранила свои позиции относительно евро. А по курсу относительно американской валюты даже укрепила свои позиции.

Последняя полноценная рабочая неделя 2025 года прошла для гривны довольно неплохо.

За 22−26 декабря курс продажи доллара США на межбанке просел на 8 копеек — со стартовых котировок понедельника 42,19/42,22 до 42,10/42,14 гривен к концу пятничной сессии. На наличном рынке вечером 26 декабря доллар продавался по 42,10 — 42,35 гривен.

Основную заслугу в таком поведении гривны на украинском рынке можно смело приписать Нацбанку. Последние несколько недель регулятор активно покрывал дефицит доллара на торгах, проводя интервенции в пределах $895 млн — 1,174 млрд. Такой еженедельный объем продаж — довольно ощутимый для нашего межбанка. Закрывая потребности основных покупателей валюты, Нацбанк играл на формирование тренда на укрепление гривны.

Наиболее вялыми были торги в четверг, 25 декабря, когда США и Европа отмечали Рождество и западные банки практически не работали. Украина в условиях войны работала, хотя практически все клиенты тоже отдыхали и общий объем операций по системе Блумберг даже не дотянул и до $100 млн. Во все остальные дни компании активно закрывали свои внешнеэкономические операции перед концом года и статистика операций превышала как минимум в 2 раза объемы операций праздничного четверга.

А вот курс евровалюты на торгах за эту неделю все же вырос, если смотреть только на котировки понедельника и пятницы. Со стартовых уровней понедельника 49,49/49,51 гривен евро при продаже подорожал на 14 копеек — до 49,62/49,65 гривен к вечеру 26-го декабря. Хотя в некоторые дни недели разброс котировок по евро в течение дня мог достигать и 20−25 копеек.

Это не критично для нашего рынка, но все же существенно. Поэтому наличный сегмент валютного рынка в условиях частых скачков курса евровалюты на межбанке страховался и периодически расширял спреды между покупкой и продажей евро с обычных для обменников финкомпаний 20−25 копеек до 30−40 копеек. В итоге вечером в пятницу наличный евро продавался по 49,85 — 50 гривен.

Отчасти валютный рынок Украины также подстраховали несколько позитивных новостей, среди которых — решение ЕС о выделении на 2026−2027 годы финансирования Украине в сумме 90 млрд евро и завершение реструктуризации Украиной ВВП-варрантов.

Правда, в реальности первые транши из 90-миллиардного кредита от ЕС мы получим ориентировочно в конце первого-начале второго квартала 2026 года. И это делает достаточно напряженным в части финансирования социальных программ правительства январь-март 2026 года.

Именно для закрытия этих проблем в спешном порядке было принято решение, которое дает возможность Минфину привлечь еще в этом году 55 млрд гривен через дополнительные выпуски ОВГЗ.

Хотя министр финансов Сергей Марченко и заявил, что этих 90 млрд евро на два года может не хватить, в целом участники валютного рынка после новостей от наших западных партнеров стали более оптимистичными в части перспектив и размеров девальвации гривны в ближайшее время.

Все понимают, что некоторого снижения курса гривны относительно основных мировых валют избежать не удастся, но оно не будет обвальным. И это уже позитив в условиях войны.

На этом фоне владельцам обменников на этих выходных нет смысла сильно расширять спреды между покупкой и продажей доллара и евро: они проработают эти дни в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах 20−30 копеек.

Из мировых событий стоит отметить усиление геополитических рисков, что давит на золото и серебро. А это плохой признак, с точки зрения общего настроя всех финансовых рынков — от фондового до валютного. Отсутствие реального прорыва на переговорах по окончанию войны в Украине, сохранение напряженности между США и Китаем и перспективы продолжения снижения ставок Федрезервом в 2026 году на фоне достаточно высоких показателей инфляции как в самих Штатах, так и во многих крупнейших мировых экономиках, подталкивает инвесторов к уходу в «защитные активы», что стимулирует рост их стоимости.

Динамика стоимости золота

Динамика стоимости серебра

Судя по тому, с какой легкостью золото ушло выше рекордного уровня в $4 500 за унцию, а серебро — выше $70 за унцию, инвесторы ставят на дальнейшее ослабление позиций доллара в мире в 2026 году. Этот мировой тренд стоит учесть на будущее и всем участникам украинского валютного рынка при формировании своего портфеля валютных сбережений. Тем более, что население продолжает покупать валюты больше, чем сдавать, что хорошо видно из графиков самого Нацбанка.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Прогноз курса наличного доллара и евро на 27−28 декабря

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний и работающих в эти субботу и воскресенье отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,75 до 42,00 гривен и продажа от 42,10 до 42,45 гривен.

Курс наличного евро будет в пределах коридора: прием от 49,40 до 49,75 гривен и продажа от 49,80 до 50,10 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
