українська
25 декабря 2025, 15:49 Читати українською

В 2026-2028 годах выплаты Украины по долгам будут составлять от 48% до 52% доходов бюджета — Южанина

Правительство на заседании 24 декабря утвердило Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026−2028 годы. Как отмечает народная депутат Нина Южанина, этот документ очерчивает жесткие финансовые ограничения, с которыми государство столкнется в ближайшие годы.

В 2026-2028 годах выплаты Украины по долгам будут составлять от 48% до 52% доходов бюджета
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По ее расчетам, нагрузка на бюджет станет критической: около половины всех собственных доходов страны будут тратиться на расчеты с кредиторами.

Прогноз выплат: каждая десятая гривна ВВП

Согласно стратегии, в период 2026—2028 годов долговые выплаты составят в среднем 1,19 трлн грн в год. Это примерно 10,4% от ожидаемого годового ВВП.

Динамика затрат на погашение и обслуживание долга:

  • 2025 год — 1,05 трлн грн (11,7% ВВП);
  • 2026 год — 1,17 трлн грн (11,3% ВВП);
  • 2027 год — 1,26 трлн грн (10,5% ВВП);
  • 2028 год — 1,29 трлн грн (9,5% ВВП).

Долг vs Собственные доходы

Южанина подчеркивает, если сравнить эти цифры с прогнозируемыми собственными доходами госбюджета (налоги и неналоговые поступления без учета новых заимствований) ситуация выглядит тревожно. При ожидаемых доходах в 2,3−2,5 трлн грн в год выплаты по долгам будут поглощаться от 48% до 52% этих средств.

Расчет:

Собственные доходы госбюджета в 2026—2028 годах ожидаются на уровне ≈ 2,3−2,5 трлн. грн. в год (налоги + неналоговые доходы, без долга).

Долговые выплаты — в среднем 1,19 трлн грн в год.

Итак:

  • 1,19 трлн ÷ 2,3 трлн ≈ 52 %
  • 1,19 трлн ÷ 2,5 трлн ≈ 48 %

«Даже по оптимистичным прогнозам — каждая десятая гривна созданного ВВП будет идти на долги, а не на развитие, восстановление или социальные нужды», — отмечает Южанина.

Критические риски: валюта и внешняя зависимость

Структура государственного долга остается уязвимой к внешним факторам:

  • 75% государственного долга внешний;
  • 77% долга номинировано в иностранной валюте (плюс еще 2% — валютные ОВГЗ).

По словам Южаниной, столь высокая валютная зависимость создает значительные риски для стабильности признаваемого и Министерства финансов бюджета.

«На фоне выводов Счетной палаты об отсутствии полноценной системы управления долгом такие объемы будущих выплат — это не просто цифры, а серьезный вызов для бюджетной политики следующих лет», — отметила она.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
