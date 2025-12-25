Yardeni Research спрогнозировала золото по $6000 к концу 2026 года

Yardeni Research, аналитическая компания экономиста Эда Ярдени, известного как «ветеран Уолл-стрит», повысила целевую цену золота на конец 2026 года — до $6000 за унцию, пишет MarketWatch со ссылкой на аналитическую записку.

Цены на золото

«Когда цена за унцию золота превысила $3000 в начале года, мы спрогнозировали, что она достигнет $4000 к концу нынешнего года и $5000 — к концу следующего. Сегодня стоимость золота превысила $4500. Мы повышаем наш целевой уровень на конец 2026 года до $6000 и по-прежнему ожидаем, что она достигнет $10 000 к концу десятилетия», — говорится в записке.

Новый целевой уровень по золоту выглядит агрессивнее большинства оптимистичных прогнозов, отмечает MarketWatch. Для сравнения: JPMorgan к концу следующего года ожидает стоимость золота на уровне до $5055.

Как правило, на краткосрочном горизонте S&P 500 золото показывает разнонаправленную динамику, но в долгосрочной перспективе движется в восходящем тренде, что и объясняет оптимистичный прогноз на несколько лет.

В Yardeni считают, что стоимость золота быстро приближается к уровню S&P 500. «Если S&P 500 достигнет 10 000 пунктов к концу 2029 года, как мы ожидаем, то золото должно торговаться по $10 000, если наш анализ трендов верен», — отмечает Yardeni.

Как изменилась стоимость золота

Золото в 2025 году подорожало примерно на 70%, и если этот рост удержится до конца декабря, то он станет лучшим с 1979 года.

Сейчас драгметалл обновляет исторические рекорды на фоне давления США на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро: американская сторона задерживает танкеры с нефтью у берегов страны.

Прогноз по золоту

Цена на золото может перевалить отметку в $5 000 за тройскую унцию в 2026 году, если мировая экономика двинется по наихудшему из рассмотренных сценариев, следует из нового прогноза Всемирного совета по золоту.

По данным J.P. Morgan Private Bank, стремительный рост цен на золото, вероятно, приведет к тому, что стоимость металла в 2026 году поднимется выше отметки в $5000 за унцию, в основном за счет закупок со стороны центральных банков стран с развивающейся экономикой

